كامل إدريس يطلع على تقرير لجنة الأمل للعودة الطوعية

​التقى رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس اليوم، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية الأستاذ محمد وداعة، وذلك بحضور وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. معتصم أحمد صالح.

​وقدّم رئيس لجنة الأمل خلال اللقاء تقريراً شاملاً حول مسار العودة الطوعية، والخطوات الإجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية لتسهيل عودة المواطنين السودانيين إلى أرض الوطن.

وأوضح الأستاذ محمد وداعة في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة، أثمرت عن إعداد وثيقة سفر خاصة بالعودة الطوعية ستستخدم خلال الفترة القادمة، إلى جانب ابتعاث مأمورية من شرطة الجوازات والسجل المدني لتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية وإعداد الكشوفات قبل موعد السفر بوقت كافٍ.

​وتناول اللقاء أوضاع السودانيين بدول الجوار، حيث تطرق النقاش إلى الجهود المبذولة لتسهيل عودة السودانيين بليبيا، فضلاً عن بحث ترتيبات عودة السودانيين من تشاد وأوغندا وتذليل العقبات المتعلقة بالمسارات وتكلفة النقل.

وأبان وداعة أن اللقاء بحث خطط تفويج أعداد مقدّرة من الطلاب المسجلين عبر منصة اللجنة، إلى جانب استكمال تفويج الأساتذة الجامعيين ومختلف الفئات الأخرى لدعم استقرار العملية التعليمية بالبلاد.

​وجدد رئيس لجنة الأمل التأكيد على أن وثيقة السفر الخاصة بالعودة تُمنح مجاناً بالكامل وفي وقت وجيز ودون أي رسوم أو مصروفات إضافية، مشدداً على أن عملية العودة الطوعية برمتها مجانية ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالإرشادات الضابطة للسفر وأوزان الأمتعة المقررة.

​وعبر رئيس اللجنة عن تقديره الخالص لجهود رئيس الوزراء والوزارات ذات الصلة على دعمهم المستمر لعمل اللجنة، مؤكداً أن لجنة الأمل وحكومة الأمل تقفان صفاً واحداً لضمان عودة آمنة وكريمة لكل سوداني إلى وطنه.

سونا