إنجاز نسبة 94% من استعدادات الخريف بالخرطوم

اعلنت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية الخرطوم عن اكتمال كافة الاستعدادات لدرء آثار الخريف بفضل الاستعدادات التي وصفت بالجيدة.

وكشف الاجتماع الموسع اليوم برئاسة نائب رئيس اللجنة كمال عوض الكريم مصطفى بحضور جميع جهات الاختصاص عن إنجاز 94% من الخطة الموضوعة والتي تشمل حفر ونظافة وتطهير 383 كيلو متر طولي من المصارف المشيدة بجانب نظافة المصبات وصيانة البوابات على النيل بجانب تدعيم التروس النيلية بمناطق الهشاشة وتجهيز عدد من طلمبات السحب للطوارئ.

فيما أكدت اللجنة علي عمل الغرفة المركزية لطوارئ الخريف على مدار اليوم برئاسة المحلية لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بفصل الخريف.

فيما وجه الاجتماع بضرورة المتابعة اليومية للمناطق المستهدفة بالعمل مع إزالة المخالفات الهندسية والبيئية خاصة بالسوق المركزي والمحلي والتشديد على تفعيل قانون المخالفات.

ووجه الاجتماع بمراجعة دورات المياه بالمدارس والاطمئنان على صلاحيتها إضافة إلى مراجعة وإصلاح كسورات المياه والصرف الصحي بالمصارف وإزالة الأنقاض والنفايات المستخرجة من المصارف.

وشدد على أحكام التنسيق مع المقاولين العاملين في المصارف الرئيسية لإزالة جميع الملاحظات التي قد تطرأ مع هطول الأمطار توطئة للمعالجة الفورية بجانب تجمعات المياه في الشوارع الرئيسية.

واشاد الاجتماع بالدور الكبير الذي اضطلع به أعضاء الغرفة المركزية من المهندسين والتنفيذيين في نجاح العمل إضافة للمقاومة الشعبية في المشاركة الفاعلة في حفر ونظافة وتطهير المصارف بالمحلية عبر منسوبيها من المستنفرين.

سونا