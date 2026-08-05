جابر .. الدولة تفتح ذراعيها في إطار العفو العام الذي أصدره القائد العام

​أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر، بالمواقف الداعمة والمساندة من أبناء الهبانية للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة.

​وقال الفريق جابر خلال لقائه اليوم بالخرطوم بوفد أبناء الهبانية، إن الدولة تفتح ذراعيها في إطار العفو العام الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان لاستقبال جميع من كانوا يعملون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة خلال فترة الحرب.

​من جانبه، أوضح رئيس الوفد، اللواء (م) جابر الحطابي، في تصريح صحفي، أن الوفد هنأ القوات المسلحة والقوات المساندة لها بالانتصارات الكبيرة التي حققتها مؤخراً بتحرير عدد كبير من المناطق من قبضة المليشيا المتمردة، مؤكداً ثقتهم في قدرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على تحرير كافة مناطق ومدن كردفان ودارفور من دنس التمرد في القريب العاجل.

سونا