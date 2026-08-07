السلطات الليبية تنقذ 29 مهاجرًا غير نظامي

تمكنت دورية تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل في ليبيا من إنقاذ مركب يقل 29 مهاجرًا غير نظامي على بعد 180 ميلًا بحريًا شمال مدينة سرت.

وقال مساعد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عبدالحفيظ مسعود إن المهاجرين، الذين كانوا على متن المركب، يحملون جنسيات مختلفة، بينهم رجال ونساء.

وأوضح أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدًا لتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في سرت، وفق الإجراءات المعمول بها.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قد أعلن إعادة أكثر من 37 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم خلال عام 2025 ضمن برنامج العودة الطوعية، في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تنفذها السلطات الليبية لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.

وتشهد ليبيا منذ سنوات تدفقات متزايدة للمهاجرين غير النظاميين، الأمر الذي دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لضبط المخالفين وتنظيم عمليات إعادتهم وفق الإجراءات القانونية.

جريدة الرياض