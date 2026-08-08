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أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً أعفى بموجبه وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

■ القرار يعكس عدم جدية رئيس الوزراء في معالجة المشاكل العويصة التي تعاني منها البلاد وتشغل بال العباد.

■ أيهما أولى بالإعفاء من منصبه؟ الوزير المسكين بشير هارون وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي لا تعرف الكثرة الغالبة من الشعب السوداني أسباب خلافه مع متنفذين داخل دهاليز الحج والعمرة تربطهم صلات مسكوت عنها مع مقربين من متخذي صناعة القرار؟

■ أيهما أحق بالإعفاء الوزير هارون أم وزير الطاقة والنفط الذي أثبت فشله الذريع بشهادة قيادات عليا في الدولة ومع ذلك يرفض رئيس الوزراء إعفاءه لأن نافذين حول رئيس الوزراء يتفننون في إبعاد حبل الإقالة من رقبة الوزير الذي لم يفتح بعد خزانة أسرار عطاء عدادات الكهرباء والذي يكفي وحده لقطع رؤوس كثيرة إن صحت أحاديث الهمس والجهر حول طريقة وإجراءات ترسية العطاء.

■ بالمناسبة .. تعيين المدير العام الجديد للإدارة العامة للحج والعمرة سيكشف كواليس فصل الإدارة من وزارة الشؤون الدينية والحاقها بمجلس الوزراء !!

■ أبحث عن المستفيدين !!