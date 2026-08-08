الكويت .. تحويل الزيارة إلى إقامة.. بشروط!

أعداد كبيرة من الوافدين تقدمت بطلبات في المحافظات الـ ٦ وتم رفض تسلّم المئات منها لعدم مطابقتها للقرار الوزاري

يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بعائل ومنها راتب 800 دينار إحضار زوجاتهم وأبنائهم الذكور دون 18 عاماً والبنات دون سن الـ 21 على أن يتم دفع رسم التحويل البالغ 150 ديناراً والتأمين الصحي والطوابع لإقامة مادة 22

التحويل إلى إقامات مواد17و18و20و22 وغيرها ليس متاحاً لجميع الوافدين ولا يشمل جميع الجنسيات في الوقت الراهن ويستلزم موافقة المدير العام

يجوز تحويل الزيارة إلى إقامة عمل للسمات التي تستخرج من قبل جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة بشرط وجود المؤهل العلمي العالي أو التخصص الفني

بإمكان العمالة المنزلية ومن في حكمهم تحويل الزيارة إلى إقامة ولمن دخل البلاد بزيارة عمل وغادرها مضطراً

أحمد خميس

أكد مصدر أمني أن تحويل الزيارات إلى إقامات (مواد 17 و18 و20 و22 وغيرها) ليس متاحا لجميع الوافدين، ولا يشمل جميع الجنسيات في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الموافقة على التحويل تستلزم استيفاء ضوابط محددة، وموافقة وزارة الداخلية، ممثلة في المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، كما أن هناك بعض الفئات التي تحتاج إلى موافقة القيادة العليا في وزارة الداخلية.

وذكر المصدر أن أعدادا كبيرة من الوافدين تقدمت إلى إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست، ظنا منهم أن القرار ينطبق على الجميع، مؤكدا رفض تسلم مئات الطلبات لعدم مطابقتها للقرار الوزاري.

وأوضح المصدر أن تحويل الزيارات إلى إقامات ينقسم إلى شقين: الشق الأول لمن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بعائل، ألا يقل راتبه عن 800 دينار، إذ يسمح لهؤلاء بإحضار زوجاتهم وأبنائهم الذكور ممن هم دون سن الـ18، والبنات ممن هن دون سن الـ 21، على أن يتم دفع رسم التحويل البالغ 150 دينارا، والتأمين الصحي، وطوابع لوضع إقامة مادة ٢٢.

أما الشق الثاني، فيشمل الوافدين الذين

لا ينطبق عليهم شرطا الراتب والمؤهل الجامعي، إذ يمكن لهؤلاء إحضار أبنائهم ممن هم دون سن الخامسة، شريطة أن تكون الزوجة مقيمة داخل البلاد. ويمكن لهؤلاء أيضا الاستفادة من القرار الوزاري الأخير، بشرط أن تكون للزوجة إقامة صالحة داخل البلاد سقطت قبل أقل من عام، إذ يمكن للزوج في هذه الحالة إحضارها ودفع الرسوم السابق ذكرها، مؤكدا ان الموافقة من صلاحيات مدير عام شؤون الاقامة. وأكد المصدر عدم إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة عمل وفق المادة 18، سواء للزوجة أو الأبناء، لافتا إلى أن تحويل الزيارة إلى إقامة عمل يقتصر على الزيارات التي تستخرج من قبل جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة، بشرط أن يكون أصحابها من حملة المؤهلات العليا وأصحاب التخصصات الفنية، إلى جانب العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ويحق أيضا لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول للعمل، وباشر إجراءات الحصول على الإقامة، ثم غادر مضطرا وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر، أن يعود مرة أخرى بسمة زيارة تجارية، ويسمح له بتحويل الزيارة إلى إقامة عمل.

ولمزيد من التفاصيل:

للزوجة والابنة دون الـ 21 عاماً والابن الأقل من 18 عاماً شرط راتب 800 دينار

«الأنباء» تنشر الفئات المسموح لها بتحويل الزيارات إلى إقامات

التحويل إلى «مواد 17 و18 و20 و22 وغيرها» ليس متاحاً لجميع الوافدين ولا يشمل جميع الجنسيات

يحظر تحويل الزيارة إلى إقامة عمل للزوجة والأبناء والجواز لجهات حكومية من حملة المؤهلات العليا

أكد مصدر أمني أن تحويل الزيارات إلى إقامات (مواد 17 و18 و20 و22 وغيرها) ليس متاحا لجميع الوافدين، ولا يشمل جميع الجنسيات في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الموافقة على التحويل تستلزم استيفاء ضوابط محددة، وموافقة وزارة الداخلية، ممثلة في المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، كما أن هناك بعض الفئات التي تحتاج إلى موافقة القيادة العليا في وزارة الداخلية.

وذكر المصدر أن أعدادا كبيرة من الوافدين تقدمت إلى إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست، ظنا منهم أن القرار ينطبق على الجميع، مؤكدا رفض تسلم مئات الطلبات لعدم مطابقتها للقرار الوزاري، فيما طلب من أصحاب طلبات أخرى انتظار الموافقة عليها أو رفضها.

وأكد المصدر أن إدارات الإقامة في المحافظات الست تستقبل الطلبات بحسب عنوان السكن المسجل في الإقامة، وهي التي ترسلها إلى المدير العام عبر التراسل الإلكتروني، بعد التدقيق عليها ومعرفة مدى مطابقتها للقرار الوزاري.

وأوضح المصدر أن تحويل الزيارات إلى إقامات ينقسم إلى شقين: الشق الأول لمن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بعائل، ألا يقل راتبه عن 800 دينار، إذ يسمح لهؤلاء بإحضار زوجاتهم وأبنائهم الذكور ممن هم دون سن الـ18، والبنات ممن هن دون سن الـ21، على أن يتم دفع رسم التحويل البالغ 150 دينارا، والتأمين الصحي، وطوابع الإقامة.

أما الشق الثاني، فيشمل الوافدين الذين لا ينطبق عليهم شرطا الراتب والمؤهل الجامعي، إذ يمكن لهؤلاء إحضار أبنائهم ممن هم دون سن الخامسة، شريطة أن تكون الزوجة مقيمة داخل البلاد. ويمكن لهؤلاء أيضا الاستفادة من القرار الوزاري الأخير، بشرط أن تكون للزوجة إقامة صالحة داخل البلاد سقطت قبل أقل من عام، إذ يمكن للزوج في هذه الحالة إحضارها ودفع الرسوم السابق ذكرها، مؤكدا ان الموافقة من صلاحيات مدير عام شؤون الاقامة.

وأكد المصدر عدم إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة عمل وفق المادة 18، سواء للزوجة أو الأبناء، لافتا إلى أن تحويل الزيارة إلى إقامة عمل يقتصر على الزيارات التي تستخرج من قبل جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة، بشرط أن يكون أصحابها من حملة المؤهلات العليا وأصحاب التخصصات الفنية، إلى جانب العمالة المنزلية ومن في حكمهم، إذ يحق للكفيل، في حال سقوط إقامتهم، استخراج سمة زيارة لهم وتحويلها إلى إقامة. ويحق أيضا لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول للعمل، وباشر إجراءات الحصول على الإقامة، ثم غادر مضطرا وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر، أن يعود مرة أخرى بسمة زيارة تجارية، ويسمح له بتحويل الزيارة إلى إقامة عمل.

وذكر المصدر ان الزيارة التجارية لا يتم تحويلها إلا وفق ضوابط محددة وموافقة القيادة العليا في «الداخلية».

وجدد المصدر التأكيد على أن جميع الحالات تخضع لتقدير المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، ولمتطلبات سوق العمل.

الأنباء الكويتية