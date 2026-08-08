مناوي : درسا جديدا للمليشيا ومن يقف خلفها أن الأرض التي يدافع عنها أصحابها لا تؤخذ بالمرتزقة

مني أركو مناوي
شكلت مليشيا آل دقلو الإرهابية متحركين ، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس والآخر من جهة صليعة ، في محاولة بائسة لتنفيذ إلتفاف على قواتنا المتواجدة في بئر سليبة ، ظنا منها أن بإمكانها مباغتة أبطالنا أو كسر صمودهم لكنهم تناسوا أن من يواجهونهم هم أبناء الأرض وملوك الميدان وأصحاب الخبرة في كسر الالتفاف ورد كيد المعتدي إلى نحره ، فكانت النتيجة درسا جديدا للمليشيا ومن يقف خلفها ، أن الأرض التي يدافع عنها أصحابها لا تؤخذ بالمرتزقة ولا تنتزع بالخداع ولا ترهبها الحشود
نبارك لقواتنا المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية،هذا الانتصار الكبير ونقول لأبطالنا في الميدان ، أنتم أصحاب الحق وأنتم أبناء هذه الأرض وأنتم حماتها الحقيقيون دافعوا عن أرض أجدادكم بكل شجاعة وثبات ولا تتركوا شبراً منها للغزاة ومرتزقتهم الأجانب ، إن معركتنا ليست من أجل أرض فحسب بل من أجل حرية شعبنا ، #جيش_واحد_شعب_واحد #مورال_فوق
هبة علي
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