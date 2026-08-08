وزير التعليم العالي يعلن التوافق على إنشاء الجامعة السودانية التركية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى أن زيارته للجمهورية التركية حققت نتائج مهمة أسهمت في تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين السودان وتركيا، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.

وأعلن الوزير، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم الدولي عقب عودته اليوم من زيارة رسمية استغرقت خمسة أيام، عن التوافق على إنشاء الجامعة السودانية التركية بالخرطوم كمشروع استراتيجي يعكس عمق العلاقات الثنائية، ويوفر منصة جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي والتقني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر.

وأوضح أن الجامعة ستسهم في توفير فرص تعليمية وبحثية متقدمة والاستفادة من الخبرات التركية، خاصة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة، بما يواكب احتياجات السودان المستقبلية ومتطلبات إعادة الإعمار والتنمية.

وأشار إلى أن الزيارة توجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين عدد من الجامعات السودانية ونظيراتها التركية، بمشاركة الوفد المرافق الذي ضم مديري جامعات الخرطوم والجزيرة والسودان للعلوم والتكنولوجيا ونيالا ووادي النيل.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى برامج ومشروعات عملية بالتنسيق مع الجامعات السودانية والجانب التركي، بما يعزز القدرات الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي ويدعم جهود إعادة بنائها بعد تداعيات الحرب.

سونا