افتتح الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون والى ولاية نهر النيل اليوم إدارة شرطة النجدة وتفعيل رقم الاستغاثة 999 بالولاية والذى تم برعايته وإشراف اللواء شرطة حقوقي الدكتور القرشي السر مدير عام شرطة ولاية نهر النيل.

وأكد والى ولاية نهر النيل أن افتتاح الإدارة بالولاية يعتبر قفزة نوعية تعزيزا للدور المجتمعي والأمني بالولاية، مشيراً للحوجة الماسة لوضع حد لعبث المتلاعبين.

وأكد البدوي سعيهم لتطوير متكامل للقوات النظامية بالولاية وجاهزيتهم لتحقيق نجاحات متتالية من أجل وطن ينعم إنسانه بالأمن والاستقرار.

وقال اللواء شرطة حقوقي دكتور القرشي السر مدير عام شرطة ولاية نهر النيل إننا بافتتاح هذه الإدارة اليوم نعلن عهداً جديداً بأن يكون المواطن مسموعا والشرطة حاضرة والقانون فوق الجميع وأن يظل أمن الولاية أمانة لا نفرط فيها، مضيفاً أن الرقم 999 رمزا للسرعة وصوتا يصل المواطن في لحظة الحاجة ويد تمتد لحمايته.

وأعلن مدير شرطة الولاية أنهم الأسبوع المقبل سيقومون بتهيئة القسم الأوسط بعطبرة وافتتاح وحدة الأسرة والطفل بابوحمد.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر ولاية نهر النيل تفتتح إدارة شرطة النجدة وتفعيل رقم الاستغاثة 999 بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.