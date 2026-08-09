وزير الدفاع يتوجه إلى جوبا

توجه وزير الدفاع الفريق حسن كبرون، اليوم، إلى العاصمة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، على رأس وفد رفيع، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين السودان وجنوب السودان، بما يخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين الشقيقين.
ومن المقرر أن يجري الوفد السوداني مباحثات مع نظيره الجنوب سوداني تتناول عدداً من الملفات الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين.
وتأتي الزيارة تأكيداً لحرص السودان على تطوير علاقاته مع دولة جنوب السودان وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
سونا
هبة علي
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