والي الخرطوم :نقف مع أي معلم يتعرض للعنف وفقا للإجراءات القانونية عبر القضاء

دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مشروع السودان الإسعافي لدعم التعليم الابتدائي بولاية الخرطوم وذلك بحضور مدير عام وزارة التعليم والتربية الوطنية بالولاية الأستاذ عبداللطيف شاكر عبداللطيف ومفوض العمل الطوعي والانساني بالولايه الأستاذ خالد عبدالرحيم وقيادات التعليم بالوزارة وذلك لتعزيز المهارات الأولية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بولاية الخرطوم وتوزيع حزم التكنلوجيا لبرنامج التعويض التعليمي بالولاية بدعم من منظمتي سواء سودان والتنمية الريفية عبر ََََمنظمة اليونسيف.

ولدي مخاطبته برنامج التدشين حيا والي الخرطوم المعلمين والمعلمات في كل السودان وقيادات الوزارة في مواصلة جهدهم في قيادة مسيرة التعليم وصمودهم في معركة الكرامة واستنكر الوالي ماتعرض له بعض المعلمين خلال الأيام الماضية من عنف لفظي وجسدي مستنكرا هذا السلوك وقال بأن اي معلم يتعرض للعنف نحن سنقف معهم لأخذ حقه طالما نحن دولة تحترم القانون وستمضي الإجراءات القانونية والتقاضي شاكرا العمليه التربويه بالولاية على جهدها المستمر خاصة منظمة اليونسيف التي تتخصص في التعليم وخدمات المياه ودعم عدد ٢٠٩ مدرسة ستستفيد من هذا المشروع.. لافتاً إلى أن حكومة الأمل تتجه في المرحلة المقبلة نحو التعليم الإلكتروني وهذه القفزه تحتاج لتدريب وادوات ذكيه لمواكبة التطور الذي يمضي في العالم خاصة وان هذا الدعم يأتي في توقيت مناسب ويشمل العديد من المدارس كما وجه بأهمية الاهتمام بالمدارس التي اختارتها لجنة تهيئة البيئة وتحديد لجنة لتقف على موقف الاداء العام الي ذلك اقترح مراعاة تأهيل عدد من المدارس العريقة التي شملها الحصر مدرسة عبيد حاج الأمين ببري ومدرسة امدرمان النموذجية الثانوية بنات بامدرمان ومدرسة الخوجلاب بشمال بحري.

مدير عام التعليم والتربية الوطنية بالولايه أكد سعادته بالشراكة الذكية مع المنظمات خاصة اليونسيف داعيا ان يمتد التعاون مؤكدا أن المشروع يدعم التعاون بين كل الجهات.

ممثل منظمة اليونسيف عبدالرحمن الرحيمة الدود شكر وزارة التعليم والتربية الوطنية بالولاية وهو تعاون ممتد لسنوات عديده في إطار التعليم يتم إنفاذ ثلاثة مشروعات ليشمل عدد ٤٥ مدرسه لتأهيل البنى التحتية فيها ومشروع الشراكة العالمية الذي يعني بتأهيل المعلمين خاصة معلمي الرياضيات وتوفير المعينات إضافة لحملات توعويه ومحور ثالث معنى بتأهيل القطاع التعليمي بالسودان وتنفيذ مشروع التعليم العلاجي الذي يستهدف ٣٠٧ مدرسة لمساعده التلاميذ في تحسين القراءه.

إعلام ولاية الخرطوم