كامل إدريس يطلع على خارطة الطريق مع صندوق النقد الدولي لإعفاء ديون السودان

اطلع السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس على التقدم المحرز في برنامج إصلاح المالية في الدولة والسياسات التي انتهجتها وزارة المالية مؤخراً بما في ذلك سياسة إحياء القطاعات الإنتاجية، والتي شملت الناقل الوطني البحري والجوي “سودانير” بجانب القطاعات المنتجة الأخرى مثل الثروة الحيوانية.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالخرطوم السيد/ وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبدالدائم، والذي أوضح في تصريح صحفي أنه قدم تنويراً شاملاً للسيد رئيس الوزراء حول إصلاح المالية في الدولة بما في ذلك إصلاح وتصميم نظام الشراء والتعاقد ومنصة العطاءات الإلكترونية والشروع في حوسبة الأجور، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسات القومية، وتطبيق برامج الشفافية والحوكمة وتعزيز التقارير المالية في الدولة، ونظام الخزانة الموحد.

وأبان وزير الدولة بالمالية أن اللقاء تناول جهود الوزارة في حشد الدعم الدولي من المنظمات الدولية، وخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء ديون السودان في إطار مبادرة الهيبك لإعفاء الدول المثقلة بالديون، فضلا عن إعادة العلاقة الجيدة مع البنك الدولي وتعزيز مساهمته في دعم القطاعات الإنتاجية، والدعم الإنساني، منوهاً في هذا الصدد إلى المشاركة مع البنك الدولي في استراتيجية القطاع الزراعي واستراتيجية إعادة الإعمار بالبلاد.

وأضاف وزير الدولة بالمالية أن اللقاء تطرق للخطط الاستراتيجية لوزارة المالية وموضوع الموازنة القادمة ومساعي إعفاء الديون الأخرى بخلاف الهيبك.

سونا