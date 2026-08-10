إدريس: صادرات الذهب خلال 6 أشهر تعادل إجمالي

كشف ئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، عن تحقيق صادرات الذهب خلال الأشهر الستة الماضية مستوى يعادل إجمالي صادرات الذهب المسجلة خلال عام 2025، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على التقدم في توجيه صادرات الذهب عبر القنوات الرسمية.

وقال إدريس، في منشور على صفحته بمنصة «X»، إنه التقى اليوم وزير المعادن، الأستاذ نور الدائم طه، حيث تناول اللقاء جهود تطوير قطاع التعدين في السودان، إلى جانب تنظيم التعدين التقليدي وتعزيز الإحاطة بإنتاج الذهب.

وأكد رئيس الوزراء أن مساواة صادرات الذهب خلال ستة أشهر بإجمالي صادرات عام 2025 تعكس تقدماً في جهود تنظيم حركة الصادرات وإدخالها عبر القنوات الرسمية.

وشدد إدريس على استمرار الحكومة في دعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية، بما يضمن إسهامها بصورة أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

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