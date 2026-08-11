اعتماد الساحة الخضراء موقعا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالخرطوم بعد غياب 4 سنوات

اعتمدت اللجنة العليا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية بمحلية الخرطوم الساحة الخضراء موقعا للاحتفاء بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد غياب أربعة سنوات من الاحتفالات الرسمية بالمحلية.

وكشفت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عن تدشين الاحتفال يوم الأحد القادم 2 ربيع الأول الموافق 23 أغسطس 2026م الساعة الثالثة عصرا بزفة المولد من مسجد البرهانية بالسجانة وحتى موقع الاحتفال بالساحة الخضراء، حيث يجئ الاحتفال تحت شعار (ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة).

وأكدت اللجنة علي مشاركة واسعة من اطياف الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية وممثلي ورموز المجتمع والمواطنين وقطاعات الشباب بمختلف مسمياتهم.

فيما كشفت اللجنة عن اهم ضوابط الاحتفال بالذكرى الكريمة التي تندرج في ضرورة اقرار المحتفلين بعدم إثارة القضايا الخلافية والجوهرية تعظيما للمناسبة والتركيز على رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز القيم الدينية والوطنية ونبذ خطاب الكراهية اوالتطرق للقضايا السياسية بجانب الالتزام بعد بعدم الاختلاط بين الجنسين.

هذا وامنت اللجنة علي ترتيبات الموقع من التأمين وتوفير الخدمات اللازمة من وسائل المواصلات والكهرباء والمياه والرعاية الصحية للحالات الطارئة.

هذا وستشتمل الفعالية على برامج دينية وثقافية تعزز قيم السيرة النبوية بجانب مسابقات ثقافية وتكريم لليتامي وبرامج مصاحبة متنوعة.