ولاية الخرطوم..تخفيضات كبيرة في أسعار الغاز وطفيفة في أسعار الجازولين

إعتمد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم تعديلاً جديداً في أسعار الغاز والجازولين للمستهلك بولاية الخرطوم
حيث تم تخفيض سعر لتر غاز المخابز إلى (3.742) ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنين وأربعين جنيه للترالواحد.
كما شمل التعديل تخفيض سعر غاز الطهي إلى (6.800) ستة آلاف وثمانمائة جنيه للكيلوالواحد لتصبح سعر أسطوانة الغاز زنة (12.5) كيلو بمبلغ (85.000) خمسة وثمانين ألف جنيه بعد أن كان سعرها 106.400 مائة وستة ألف وأربعمائة جنيه
وشمل القرار تخفيض سعر لتر الجازولين إلى (8.518) ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانية عشر جنيه ليصبح سعر الجالون سعة (4.5) لتر مبلغ (38.331) ثمانية وثلاثين ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثين جنيه مقارنة بالسعر السابق للتر مبلغ 8.678 جنيه والجالون 39.051
ويتم التنفيذ في جميع محطات الخدمة العاملة بولاية الخرطوم.
وأكد القرار أن الأسعار الجديدة تسري اعتباراً من اليوم الثلاثاء الحادي عشر من أغسطس 2026م لتدخل حيز التنفيذ بصورة فورية في منافذ بيع الغاز ومحطات بجميع محليات الولاية.
إعلام ولاية الخرطوم
هبة علي
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