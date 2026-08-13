شرطة محلية أم بدة تكشف غموض مأساة إختفاء مواطن

نجحت مباحث قسم شرطة سوق ليبيا بالتنسيق مع شعبة مباحث رئاسة محلية أم بدة ومباحث ولاية القضارف والأقسام ذات الصلة في كشف تفاصيل إختفاء المواطن صبرى ساتر والوصول إلى جثمانه عقب عملية تتبع معقدة ودقيقة أدت لإضافة مادة القتل العمد إلى لائحة الإتهام ضد المتورطين

وتعود تفاصيل القضية إلى تدوين بلاغ حول إختفاء المفقود أثناء توجهه إلى الولاية الشمالية عبر طريق شريان الشمال لتبدأ رحلة البحث المكثفة والتحرى الدقيق لكشف غموض هذه الواقعة وفك طلاسمها وبدأت رحلة البحث عبر قوات المباحث بتحليل حركة الإتصالات الخاصة بهاتف المفقود إلى جانب تتبع المعاملات المالية لحسابه البنكى والتي أظهرت تحويلات مشبوهة في مناطق متفرقة إمتدت من الريف الجنوبى وجبل أولياء وصولاً إلى ولاية القضارف

وبالربط بين بلاغ الإختفاء وبلاغ أخر يتعلق بنهب عربة بمنطقة صالحة بعدما تبين إستخدام ذات الحساب البنكى بالمفقود إتجهت الجهود البحثية لتحديد موقع المركبة المنهوبة وإستردادها وضبط أحد المتهمين وبمواجهته بالدلائل والقرائن وتضيق الخناق عليه ومحاصرته أقر المتهم بإرتكابه جريمة قتل المجنى عليه وأرشد عن موقع الجثمان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى مواجهة المتهم

وحسب (المكتب الصحفى للشرطة) تواصل الأجهزة الشرطية تحقيقاتها لإستكمال ملابسات الجريمة وتحديد الأدوار الدقيقة لجميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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