وزير الخارجية يؤكد ان زيارة وفد الاتحاد الأفريقي للخرطوم بعد تحريرها من المليشيا تاريخية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم ترحيب السودان بزيارة وفد سفراء الاتحاد الأفريقي وأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي للخرطوم، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي عقب تحرير الخرطوم ودحر المليشيا الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار للعاصمة.

وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية عقب لقاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وممثلي القوى السياسية والمدنية بالوفد الأفريقي بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم اليوم، إن الزيارة تاريخية بكل المعاني، ليقف الوفد بنفسه على حجم الدمار الذي أحدثته المليشيا.

وأضاف أن اللقاء شهد حضوراً رمزياً لبعض القوى السياسية والأحزاب، منوهاً إلى أنه تم خلال اللقاء عرض فيلم توثيقي قصير عن جرائم وانتهاكات المليشيا.

من جانبه، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الاتحاد الأفريقي، رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أغسطس الجاري السفير محمد خالد، تضامن الاتحاد مع السودان والشعب السوداني، مبيناً أن الاتحاد سيرافق السودان في جهوده الرامية لإعادة الأمن والاستقرار وصون وحدته وسلامة أراضيه.

كما أكد تمسك مجلس السلم والأمن بمبادئ الاتحاد الأفريقي القائمة على احترام سيادة الدول ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض كل ما من شأنه التدخل في شؤون السودان.

سونا