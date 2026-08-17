مناوي : طلبت من سلفاكير الاضطلاع بدور فعال لوقف الحرب

عقب لقائه رئيس جنوب السودان في جوبا.. مني أركو مناوي:

ـ أطلعنا الرئيس سلفاكير على الانتهاكات ذات الطابع العنصري للدعم السريع.

ـ استمرار الحرب بهذه الصورة لا يخدم الشعب السوداني وشعوب المنطقة.

ـ طالبنا الرئيس سلفاكير الاضطلاع بدور فاعل لوقف الحرب ودعم وحدة السودان.

ـ طلبنا إرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان لمعالجة الملفات المرتبطة باتفاق “جوبا للسلام”.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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