جهود مكثفة لمكتب جوازات السفارة السودانية بالقاهرة لتطوير الخدمات وتحديث الأنظمة

أكد مكتب جوازات السفارة السودانية بالقاهرة حرصه الكامل على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات القنصلية والجوازات والسجل المدنى لأبناء الجالية السودانية المقيمة بجمهورية مصر العربية

​جاء ذلك خلال زيارة وفد إعلام الإدارة العامة للجوازات والهجرة برئاسة الرائد شرطة سارة سيف الدين لمقر مكتب الجوازات والسجل المدني بالقاهرة بهدف الإطلاع على سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

​وفى مستهل اللقاء رحب العقيد شرطة وليد سيد محمد السيد مدير مكتب الجوازات والسجل المدني بسفارة السودان بالقاهرة بالوفد الزائر مقدماً أسمى آيات التهانى للشعب السوداني والقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة بمناسبة أعياد الجيش الثانية والسبعين معرباً عن أمله في أن يعود الأمن والأمان والإستقرار إلى ربوع البلاد ودحر كافة أشكال التمرد

​وأوضح مدير المكتب أن جوازات القاهرة – التى تعمل تحت مظلة بعثة السودان بالقاهرة وبإشراف مباشر من قيادة الشرطة وهيئة الجوازات والسجل المدنى والإدارة العامة للجوازات والهجرة – تبذل جهوداً مضنية للتعامل مع الأعداد الكبيرة من السودانيين الوافدين في أعقاب إندلاع الحرب وأشار إلى أنه تم تقسيم ساعات العمل لمقابلة الإقبال الكبير فى طلب استخراج المعاملات الهجرية والأوراق الثبوتية بجانب إفتتاح مواقع إضافية لتخفيف الإزدحام، مثل “بيت السودان” بمنطقة السيدة زينب والمخصص لإصدار وثائق العودة الطوعية بينما يستمر مقر السفارة في إستقبال وإستكمال بقية المعاملات

​كما إستعرض العقيد وليد التطورات التقنية الحديثة التي شهدها العمل وفى مقدمتها الآنتقال إلى “الجواز المحدث” المزود بدرجات تأمينية عالية تشمل البصمة العشرية وبصمة العين لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر مطارات العالم والحفاظ على خصوصيتهم إضافة لتفعيل خدمة “الفيش الإلكتروني”، وتدشين إستخراج رخص القيادة عبر الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب استخراج وتجديد البطاقة القومية

وحسب متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) فقد أشاد عدد من المواطنين بالجهود المبذولة والتحسينات الملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لهم للتخفيف من معاناتهم.