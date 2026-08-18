تم اليوم بالممكة العربية السعودية توقيع اتفاقية تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والمملكة العربية السعودية.

وقع عن جانب السودان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم وعن جانب المملكة وزير الخارجية دكتور فيصل بن فرحان.

بحضور السفير دفع الحاج علي عثمان ومدير الادارة العربية بوزارة الخارجية السفير عبدالعظيم الكاروري.

ويهدف المجلس إلى وضع إطار مؤسسي أعلى وأكثر شمولاً لإدارة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ويغطي المجلس ، 10 ملفات رئيسية تشمل المجالات الاقتصادية، الاستثمارية، التجارية، السياسية، كما يهدف إلى توحيد الرؤى، وتعزيز الشراكة الرسمية، وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة لدعم التنمية والاستقرار الاقتصادي.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والمملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.