مصادر: “أرامكو” تعرض النفط للبيع خارج مضيق هرمز

كشف مصدران أن شركة “أرامكو” عرضت شحنات من النفط الخام على بعض شركات تكرير آسيوية، على أن يتم تسليمها خارج مضيق هرمز الحيوي.
وأوضح المصدران أن الشركة السعودية العملاقة تجري حاليا محادثات مع المشترين المحتملين، لبيع الخام العربي المتوسط والخام العربي الثقيل، على أساس عملية النقل من سفينة إلى أخرى في ميناء الفجيرة الإماراتي، الواقع خارج المضيق الاستراتيجي.
وأشار أحد المصدرين إلى أن هذه الشحنات مخصصة للتحميل خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتعمل “أرامكو” على توفير خيارات بديلة لعملائها في آسيا، الذين يعتمدون بشكل كبير على النفط السعودي، وذلك دون الحاجة لعبور المضيق الذي كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية يومياً.
المصدر: RT + رويترز
اسماء عثمان
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