قبل تهديد مصطفى كامل.. أزمات أشعلها رقص محمد رمضان عاري الصدر

محمد رمضان

يواجه النجم محمد رمضان أزمة جديدة بعد دعوة الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى عقد اجتماع عاجل في اتحاد النقابات الفنية، بالتزامن مع التصريحات التي أعلن فيها رفضه التجاوزات التي حدثت في حفل الساحل الشمالي الذي أحياه “رمضان”.وكتب مصطفى كامل عبر صفحته في موقع فيسبوك: “دعوة لاجتماع عاجل.. إلى السادة الأخوة الزملاء الأستاذ الفنان / عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد، وأخي الدكتور / أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأخي الأستاذ / مسعد فوده نقيب المهن السينمائية، والسادة الزملاء بمجالس إدارات النقابات الفنية، لضرورة ضبط بعض التجاوزات غير المبررة”.

وكشف الفنان مصطفى كامل عن غضبه من ممارسات محمد رمضان، مؤكداً في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج “حلوة بلادي” أن ما حدث أزعج الشعب المصري وطعنه في قلبه.

وقال “كامل”: “لكني هفضل متماسك إلى أن أتخذ الإجراء الصحيح والسليم بأني أستدعي الدكتور أشرف زكي وأجيب محمد”.

وتابع نقيب الموسيقيين قائلاً: “إحنا للأسف مرخصين لمحمد حفلات تانية، فلو تم تكرار هذا الفعل فأنا أعد كل الإعلام والمستمعين والمشاهدين بألا يصدر أي تصريح بالغناء لمحمد، فالمنظر ده لا يليق”.

أزمات رقص محمد رمضان عاري الصدر

وأشعلت أزمة حفل محمد رمضان الذي أقيم في بورتو جولف يوم الجمعة الماضي، سلسلة من الصدامات بينه وبين نقابة المهن الموسيقية بسبب ظهوره عارياً على المسرح، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

وشهد عام 2021 تحركاً قوياً من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، حيث تم إعداد ملف متكامل عن مخالفات “رمضان” وإرساله إلى نقابة المهن التمثيلية باعتبارها الجهة المنوطة بالتحقيق بحكم عضويته فيها.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أن التقرير أثبت مخالفة الفنان ومنظم حفلاته للإقرارات الموقعة بالالتزام بالآداب العامة وقواعد الظهور على المسرح.



بلاغات ضد محمد رمضان

كما تقدم المحامي سمير صبري في عام 2018 ببلاغ للنائب العام وشكوى رسمية لنقابتي المهن التمثيلية والموسيقيين، اعتراضاً على ظهور رمضان عاري الصدر في حفله الذي أقيم في ساحة المنارة، معتبراً أن الأجواء والحفلات تتنافى مع الأعراف العامة.

مصراوي