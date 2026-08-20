الكويت والسودان تبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق بشأن قضايا المنطقة

بحث وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محيي الدين سالم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.
وقالت الخارجية الكويتية، بإن ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزيرين اليوم الأربعاء في الكويت، على هامش زيارة محيي الدين سالم الرسمية إلى دولة الكويت، يرافقه خلالها وفد سوداني.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع السودان والكويت وشعبيهما الشقيقين، وسبل الارتقاء بها وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات.
كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة للتعامل معها، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأقام وزير الخارجية الكويتي مأدبة غداء تكريماً لوزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني والوفد المرافق له.
التيار
هبة علي
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