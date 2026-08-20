وزير التعليم العالي يؤكد استعادة الجامعات لاستقرارها الأكاديمي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، أن عودة مؤسسات التعليم العالي إلى مقارها الأصلية أصبحت واقعاً ماثلاً، مشيراً إلى أن الجامعات تشهد استعادة تدريجية لاستقرارها الأكاديمي وانتظام العملية التعليمية، وأن عودة الطلاب إلى مقار جامعاتهم تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الحياة الجامعية واستكمال مسيرة التعليم العالي في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير اليوم إلى جامعة السودان العالمية، وقف خلالها على سير امتحانات عدد من الكليات بالمقر الرئيسي للجامعة بمنطقة الأزهري في الخرطوم، واطلع على انتظام الطلاب في أداء امتحاناتهم داخل الحرم الجامعي.

وأشاد الوزير بعودة الطلاب إلى المقر الرئيسي للجامعة وإغلاق المراكز الداخلية، إلى جانب توفيق أوضاع الطلاب الذين كانوا يدرسون بالمراكز الخارجية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس تقدماً ملموساً في استعادة الاستقرار الأكاديمي وانتظام العملية التعليمية.

وقال إن المشهد الذي وقف عليه بالجامعة يعكس بوضوح نجاح جهود العودة إلى المقار الأصلية، معرباً عن سعادته بمشاهدة الأعداد الكبيرة من الطلاب وهم يؤدون امتحاناتهم في أجواء جامعية مستقرة ومنظمة.

سونا