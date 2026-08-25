ما حدث عصر اليوم في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، سيحفظه التاريخ؛ وسيدون فيه أن الحرب التي تدور حالياً ليست سودانية ـ سودانية، إنما حرب عدوان إقليمية دولية مكتملة الأركان تستهدف تقسيم السودان ووحدة أراضيه وسيادته، تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة بالوكالة، برعاية وحماية أمريكية.

وها هو المقترح الأمريكي الذي طرحه مسعد بولس؛ مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، يبرهن على المؤامرة؛ حيث يحاول بكل قوة تكبيل الدولة السودانية.. المقترح يقضي بتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية وتحديداً المسيرات…..



كانت هذه تفاصيل خبر المقترح الأمريكي قبلة الحياة لميليشيا الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.