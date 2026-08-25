رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق اعتماد سفير نيجيريا الجديد لدى السودان

تسلّم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بالقصر الجمهوري، أوراق اعتماد السفير يعقوب نياكو سفيراً لجمهورية نيجيريا الاتحادية لدى جمهورية السودان، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم.
ورحّب رئيس مجلس السيادة بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معرباً عن تقديره العميق لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص السودان على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب.
من جانبه، أوضح سفير نيجيريا، في تصريح صحفي، أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الرئيس بولا أحمد تينوبو، وتمنياته للشعب السوداني بتحقيق الاستقرار والنماء.
وأشار السفير يعقوب نياكو، إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة بين البلدين، مؤكداً حرصه التام على تطوير أطر التعاون المشترك وترسيخها في المجالات كافة، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين.
سونا
هبة علي
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