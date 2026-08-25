المصباح يدعو لترقية البرهان إلى رتبة المُشير تقديرًا لدوره في الدفاع عن أرض السودان

المصباح طلحة

دعا قائد فيلق البراء بن مالك، المصباح أبو زيد طلحة، إلى ترقية رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى رتبة المُشير.

وأوضح طلحة أن هذه الترقية تأتي تقديرًا لدور البرهان في قيادة البلاد والقوات المسلحة خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، وما بذله من جهود في الدفاع عن أرض السودان والحفاظ على سيادته ووحدته، في ظل حرب بالغة التعقيد وتحديات ومؤامرات من قوى متعددة.

وأكد المصباح، أن تكريم من يتحمّل مسؤولية القيادة في أصعب الظروف يُعد تقديرًا لما قدّمه من أجل الدولة والشعب، ووفاءً لمن وقف في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن، مشيرًا إلى أن الترقية إلى رتبة المُشير تمثل أقل تكريم ورسالة شكر يمكن تقديمها تقديرًا لهذه المرحلة وما صاحبها من تضحيات ومسؤوليات جِسَــامٍ.

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