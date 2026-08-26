ضربة أمنية في كسلا.. ضبط ترسانة أسلحة والقبض على 4 متهمين

نفذت القوات المشتركة النظامية بولاية كسلا عملية أمنية استهدفت نشاطاً إجرامياً، أسفرت عن توقيف أربعة متهمين وضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر ومواد التفجير، إلى جانب التحفظ على خمس مركبات.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة أن العملية جاءت استناداً إلى معلومات أمنية عن وجود نشاط إجرامي بأحد المواقع في أطراف مدينة كسلا، وعلى إثرها جرى تشكيل قوة مشتركة ضمت مباحث شرطة كسلا، والشرطة الأمنية، وقوات الطوف الليلي، والخلية الأمنية، وقوة إسناد تابعة للواء البراء.

وبحسب الشرطة، داهمت القوة الموقع المحدد، حيث واجهت مقاومة من المتهمين، الذين وصفتهم بأنهم من تجار السلاح ومعتادي الإجرام، ووقع تبادل لإطلاق النار قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الموقف.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة عدم وقوع إصابات أو خسائر خلال العملية، مشيراً إلى القبض على أربعة متهمين وضبط أسلحة ومعدات وذخائر متنوعة، إلى جانب التحفظ على خمس عربات من طرازَي «بوكس» و«لاندكروزر»

ترسانة متنوعة من الأسلحة والذخائر

وقال المكتب الصحفي للشرطة إن مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء شرطة (حقوقي) هناي محمد إبراهيم، وقف على المضبوطات التي شملت ترسانة متنوعة من الأسلحة والذخائر ومواد التفجير.

وتضمنت المضبوطات، وفقاً للشرطة:

_دوشكا واحدة.

_ماسورتا دوشكا.

_5 مدافع «كلينكيت».

_قطعة كلاش واحدة.

_3 مواسير كلاش.

_كميات كبيرة من ذخيرة الكلاش والقرنوف.

_28 جوالاً من أسلاك تفجير الديناميت.

_كميات كبيرة من أشرطة ذخيرة القرنوف.

_30 كيساً من ذخيرة الدوشكا.

_46 كيساً من ذخيرة الكلاش.

_دراجتان ناريتان من طراز «هوجن».

وأشارت الشرطة إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة الأنشطة الإجرامية والحد من انتشار الأسلحة والذخائر، وتعزيز الأمن والاستقرار بولاية كسلا.

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