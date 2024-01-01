شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنظيم مساحة تخزين هاتفك باستخدام Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن جميعًا نلتقط عددًا لا يحصى من الصور هذه الأيام، وقبل أن تدرك ذلك، تكون مساحة التخزين لديك ممتلئة وهاتفك بطيئًا، لكن لا تقلق، هناك حل! تعد Google Photos أداة رائعة يمكنها مساعدتك في تنظيم مساحة تخزين هاتفك مع الحفاظ على أمان ذكرياتك الثمينة.

إليك الطريقة: النسخ الاحتياطي وتحريرها افتح تطبيق Google Photos، ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

حدد "إعدادات الصور" ثم "النسخ الاحتياطي والمزامنة".

تأكد من تشغيل "النسخ الاحتياطي والمزامنة"، وهذا يضمن تخزين صورك بأمان في السحابة، مما يوفر مساحة على هاتفك.

اضغط على "تحرير مساحة"، سيحدد تطبيق Google Photos ويعرض لك الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن حذفها بأمان من هاتفك لأنها تم نسخها احتياطيًا بالفعل على السحابة.

قم بمراجعة الصور ثم اضغط على "تحرير" لإزالتها من جهازك.

استخدم أداة "اقتراح الحذف" تحدد ميزة "اقتراح الحذف" الصور الباهتة أو المشابهة أو القديمة، مما يوفر لك خيار حذفها أو أرشفتها (نقلها إلى السحابة دون شغل مساحة على هاتفك).

للوصول إليها، انتقل إلى علامة التبويب "المكتبة" في تطبيق Google Photos وانقر على "الأدوات المساعدة".

حدد "اقتراح الحذف" وراجع الصور، يمكنك حذفها بشكل فردي، أو حذف جميع الاقتراحات، أو نقلها إلى الأرشيف.

أرشفة مقاطع الفيديو الكبيرة يمكن أن تشغل مقاطع الفيديو مساحة كبيرة من مساحة التخزين، يمكنك أرشفة مقاطع الفيديو الكبيرة على السحابة من خلال النقر مع الاستمرار على مقطع فيديو في تطبيق Google Photos، ثم تحديد "نقل إلى الأرشيف".

استخدم وظيفة "البحث" تساعدك وظيفة البحث القوية في Google Photos في العثور على صور معينة بسرعة، مثل صور شخص أو مكان أو حدث معين، يمكن أن يساعدك هذا في تحديد وحذف الصور المكررة أو الصور غير المرغوب فيها.