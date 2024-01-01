شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنظيم مساحة تخزين هاتفك باستخدام Google Photos والان مع تفاصيل الخبر
افتح تطبيق Google Photos، ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.
حدد "إعدادات الصور" ثم "النسخ الاحتياطي والمزامنة".
تأكد من تشغيل "النسخ الاحتياطي والمزامنة"، وهذا يضمن تخزين صورك بأمان في السحابة، مما يوفر مساحة على هاتفك.
اضغط على "تحرير مساحة"، سيحدد تطبيق Google Photos ويعرض لك الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن حذفها بأمان من هاتفك لأنها تم نسخها احتياطيًا بالفعل على السحابة.
قم بمراجعة الصور ثم اضغط على "تحرير" لإزالتها من جهازك.
تحدد ميزة "اقتراح الحذف" الصور الباهتة أو المشابهة أو القديمة، مما يوفر لك خيار حذفها أو أرشفتها (نقلها إلى السحابة دون شغل مساحة على هاتفك).
للوصول إليها، انتقل إلى علامة التبويب "المكتبة" في تطبيق Google Photos وانقر على "الأدوات المساعدة".
حدد "اقتراح الحذف" وراجع الصور، يمكنك حذفها بشكل فردي، أو حذف جميع الاقتراحات، أو نقلها إلى الأرشيف.
يمكن أن تشغل مقاطع الفيديو مساحة كبيرة من مساحة التخزين، يمكنك أرشفة مقاطع الفيديو الكبيرة على السحابة من خلال النقر مع الاستمرار على مقطع فيديو في تطبيق Google Photos، ثم تحديد "نقل إلى الأرشيف".
تساعدك وظيفة البحث القوية في Google Photos في العثور على صور معينة بسرعة، مثل صور شخص أو مكان أو حدث معين، يمكن أن يساعدك هذا في تحديد وحذف الصور المكررة أو الصور غير المرغوب فيها.
يقوم تطبيق Google Photos تلقائيًا بإنشاء مجموعات "ذكريات" ذات مواضيع معينة، وتجمع الصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة معًا، يمكن أن يساعدك هذا في إعادة اكتشاف الصور القديمة وتحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بها أو حذفها.
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