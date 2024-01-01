شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح لإطالة عمر بطارية هاتف iPhone الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج العديد من مستخدمي iPhone إلى تحقيق أقصى استفادة من عمر بطارية ‌iPhone‌ الخاصة بهم، لقد جمعنا بعض النصائح المفيدة حول البطارية والتي قد ترغب في تنفيذها لضمان استمرار عمل ‌iPhone‌ الخاص بك لفترة طويلة خلال الليل، وفقًا لموقع macrumors.

5 نصائح لإطالة عمر بطارية هاتف iPhone 1. قم بتعطيل تعليقات لوحة المفاتيح اللمسية

إذا قمت بتشغيل خيار لوحة المفاتيح الذي يوفر ردود فعل لمسية عند الضغط على المفاتيح التي تظهر على الشاشة، فقد ترغب في إيقاف تشغيله مؤقتًا لأنه قد يؤثر على عمر البطارية.

وإليك كيفية إيقاف تشغيله:

-افتح تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على الأصوات والحس اللمسي.

-اضغط على تعليقات لوحة المفاتيح، ثم قم بإيقاف تشغيل اللمس.

2. قم بإيقاف تشغيل مشاركة AirDrop التقريبية

عندما تحمل جهازي iPhone يعملان بنظام iOS 17 معًا، أو ‌iPhone‌ يعمل بنظام ‌iOS 17‌ وApple Watch تعمل بنظام watchOS 10.1 أو أحدث، يبدأ ‌iPhone‌ بروتوكول AirDrop أو نقل جهات الاتصال على أساس القرب، إذا كنت تقوم بتشغيل هذا باستمرار، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية، لذلك إذا كان ‌iPhone‌ الخاص بك بالقرب من العديد من أجهزة iPhone الأخرى وتحصل على واجهة AirDrop مرارًا وتكرارًا، فيجب عليك إيقاف تشغيله.

3. استخدم الخرائط غير المتصلة بالإنترنت

إذا كنت مسافرًا إلى مكان ما، فيمكنك توفير بعض عمر البطارية إذا قمت بتنزيل خرائط Apple للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، وهي ميزة متوفرة على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام ‌iOS 17‌ أو أحدث، تعد الخرائط غير المتصلة بالإنترنت مفيدة بشكل خاص إذا كنت ستذهب إلى مكان ما به اتصال خلوي ضعيف لأنه يمكنك الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة دون استنزاف البطارية، فقط تأكد من إيقاف تشغيل الشبكة الخلوية في المناطق المتقطعة.

4. قم بإيقاف تشغيل الأنشطة المباشرة

تتيح الأنشطة المباشرة للتطبيقات الاحتفاظ بإشعار مستمر على شاشة القفل أو في الجزيرة الديناميكية، مما قد يتسبب في استنزاف ملحوظ للبطارية.

5. قم بإيقاف تشغيل العرض دائمًا

إذا كان لديك iPhone 14 Pro أو iPhone 15 Pro، فإن الشاشة التي تعمل دائمًا تترك الوقت وخلفية الشاشة والأدوات والأنشطة المباشرة مرئية على شاشة القفل حتى عندما يكون ‌iPhone‌ الخاص بك مقفلاً.

تستخدم الشاشة معدل تحديث قدره 1 هرتز للحفاظ على البطارية، ويتم إيقاف تشغيل الشاشة عندما يكون ‌iPhone‌ في الجيب، لكن الشاشة التي تعمل دائمًا لا تزال تستنزف البطارية بشكل أسرع من عدم وجود شاشة تعمل دائمًا.