شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خمسة تطبيقات مفيدة لمستخدمي أبل قبل بدء العام الجديد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تلعب التطبيقات دورًا محوريًا في المساعدة على تحقيق أهداف جديدة، أو تكوين عادات، أو ببساطة تحسين الإنتاجية الشخصية - إليك خمسة تطبيقات يجب أن تفكر في اعتمادها بحلول عام 2024، وفقاً لموقع macrumors.

يتمتع كل تطبيق لهذه القائمة بقدرة فريدة على مساعدة مستخدمي أجهزة أبل في مختلف جوانب التطوير الشخصي والمهني، بدءًا من إدارة المهام المتطورة وحتى تكوين العادات، توفر هذه التطبيقات مجموعة واسعة من الوظائف المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين الذين يسعون إلى تحقيق أقصى استفادة من العام المقبل.

Things 3

لجهاز iPhone وApple Watch، وهو مدير مهام شائع مصمم لأجهزة أبل، ويقدم مجموعة ميزات أكثر قوة مقارنةً بتطبيق التذكيرات الافتراضي من Apple إنه يتميز بواجهته الأنيقة وسهلة الاستخدام وميزاته القوية مثل تخطيط المشاريع والمواعيد النهائية، هذه الإمكانات تجعلها أداة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إضفاء مزيد من التنظيم على المهام في حياته الشخصية والمهنية في بداية العام الجديد.

Obsidian

هو تطبيق مجاني متعدد الاستخدامات لتدوين الملاحظات يفوق إمكانيات Apple Notes بنهجه المميز في إدارة المعرفة الشخصية والمكونات الإضافية، على عكس معظم تطبيقات تدوين الملاحظات، يتخصص Obsidian في ربط الأفكار والآراء من خلال شبكة من الملاحظات المترابطة، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة معرفية شخصية تنمو وتتطور بمرور الوقت، قد تكون قدرة Obsidian على رسم الأهداف والخطط والأفكار وربطها بصريًا ذات قيمة لا تصدق مع دخول العام الجديد.

Streaks

هو تطبيق لتكوين العادات مصمم لمساعدة المستخدمين على إنشاء عادات جيدة والحفاظ عليها من خلال الاستفادة من القوة النفسية لـ "الخطوط" أو الأيام المتتالية من إكمال مهمة محددة، ما يميز Streaks هو تركيزها على الاتساق والتقدم التدريجي، وتشجيع المستخدمين على بناء عادات يومية صغيرة من اختيارهم تؤدي إلى تغييرات كبيرة طويلة المدى في السلوك - وهي مثالية للالتزام بقرارات العام الجديد الصعبة.

Fantastical

يتوفر اشتراك مجاني، وهو تطبيق تقويم معروف بوظائفه المتميزة وواجهته سهلة الاستخدام، مما يميزه عن تطبيق التقويم الافتراضي، وهو يقدم مجموعة من الميزات التي تعزز الجدولة وإدارة الوقت، مثل تحليل اللغة الطبيعية وعرض قابل للتخصيص بدرجة كبيرة يدمج المهام والتذكيرات جنبًا إلى جنب مع أحداث التقويم، وهذا يجعل من Fantastical أداة مثالية لأي شخص يسعى لبدء العام الجديد بإدارة أفضل للوقت.

ChatGPT

يتوفر اشتراك مجاني، وهو عبارة عن أداة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر للمستخدمين منصة تفاعلية لمختلف المهام والاستعلامات، ويمكنه تقديم المساعدة عبر مجموعة واسعة من المجالات، مثل توليد الأفكار الإبداعية، وتقديم نصائح حول الإنتاجية، والمساعدة في تعلم اللغة، أو حتى تقديم نصائح التحفيز والصحة العقلية، إن قدرة ChatGPT على تقديم استجابات فورية ومستنيرة حول مجموعة متنوعة من المواضيع تجعلها أداة ممتازة لأي شخص يبحث عن مساعد رقمي موثوق وذكي لتعزيز إنتاجيته اليومية أو تعلمه.