تكنولوجيا: النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp ستستفيد من سعة تخزين Google Drive بدءًا من عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستستهلك النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp قريبًا مساحة التخزين في Google Drive. وسوف تضع الشروط المحدثة للشركة، والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، حداً للإعفاء طويل الأمد لبيانات واتساب.

على الرغم من عدم تحديد تاريخ محدد، فإن مستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق يواجهون التغيير بالفعل. وهذا يعني أن النسخ الاحتياطية، التي تشمل سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو، سيتم احتسابها ضمن حصتك التخزينية في Google Drive، بغض النظر عن خطتك المجانية أو المدفوعة.

وأكدت Meta، الشركة الأم لتطبيق WhatsApp، أن التغيير سينطبق على جميع مستخدمي أندرويد في النصف الأول من عام 2024. وسيتلقى المستخدمون إشعارًا قبل 30 يومًا، يتم عرضه على شكل لافتة في إعدادات Chat Backup بالتطبيق.

بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من تضخم سجل الدردشة الخاص بهم على Google Drive، فهناك خيارات بديلة متاحة:

النقل المباشر: استخدم أداة WhatsApp Chat Transfer المدمجة لترحيل بياناتك بسهولة إلى جهاز جديد. يتطلب هذا أن يكون كلا الهاتفين على نفس شبكة Wi-Fi، ولكن لا يلزم الاتصال بالإنترنت.

النسخ الاحتياطية للنص فقط: اختر أسلوبًا أكثر كفاءة في استخدام المساحة من خلال النسخ الاحتياطي للرسائل النصية فقط، باستثناء ملفات الوسائط.

يعمل هذا التحول في السياسة على مواءمة مستخدمي أندرويد مع مستخدمي آيفون، الذين كانوا دائمًا يحتسبون نسخ WhatsApp الاحتياطية الخاصة بهم ضمن مساحة تخزين iCloud.

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