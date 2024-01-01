شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Perseverance التابعة لناسا تكشف عن نهر قديم على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر صورة للمريخ تقدمها مركبةPerseverance ، والتي تتميز بـ 2.38 مليار بكسل من Jezero Crater، نظرة ثاقبة على تاريخ دلتا النهر القديم على الكوكب، وفقاً لموقع scitechdaily.

بعد 1000 يوم من الاستكشاف على المريخ، تقوم المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا بدراسة الصخور التي تظهر عدة عصور في تاريخ دلتا نهر عمرها مليارات السنين، ويقوم العلماء بالتحقيق في هذه المنطقة من المريخ، المعروفة باسم Jezero Crater، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على أدلة على وجود حياة قديمة مسجلة في الصخور، يقدم كين فارلي، عالم مشروع المثابرة، جولة إرشادية لمنظر بانورامي غني بالتفاصيل لموقع المركبة في نوفمبر 2023، تم التقاطه بواسطة أداة Mastcam-Z.

يؤدي تحسين الألوان المطبق على الصورة إلى زيادة التباين وإبراز اختلافات الألوان، ومن خلال تقريب الشكل الذي سيبدو عليه المشهد في ظل ظروف الإضاءة الشبيهة بالأرض، ويسمح التعديل لعلماء المهمة باستخدام خبراتهم اليومية لتفسير المشهد، سيكون المنظر على المريخ أغمق وأكثر احمرارًا.

تستكشف المثابرة Jezero Crater، حيث كانت توجد في السابق بحيرة قديمة ونظام نهري، إذا عاشت الميكروبات هنا، فمن الممكن الحفاظ على علاماتها في هذه الصخور.

منذ حوالي 3.5 مليار سنة، حفر نهر وادٍ عبر حافة الحفرة، فملأ الحفرة بالمياه وترسب الرمال والصخور التي شكلت الدلتا، على الأرض، وتم مسح سجل مثل هذا النهر والبحيرة القديمة منذ فترة طويلة، ولهذا السبب يعد إرسال مستكشف آلي مثل Perseverance أمرًا ذا قيمة كبيرة، فالمريخ مكان خاص يحتفظ بسجل فريد للأشياء التي حدثت في المليار سنة الأولى من عمر النظام الشمسي.

في هذه المنطقة، تسجل طبقات الصخور المختلفة أجزاء مختلفة من تاريخ الحفرة، وتم ترسيب الصخور المسطحة ذات الألوان الفاتحة على ضفاف نهر يتدفق ببطء عبر المناظر الطبيعية.

ترسبت الصخور الموجودة على مسافة في وقت لاحق، فيما كان من المحتمل أن يكون سيلًا هائجًا.

منذ الانتهاء من دراستها لأرضية الحفرة، ظلت مركبة Perseverance تتسلق منطقة الدلتا وتجميع تاريخ هذه البيئة التي كانت مائية في السابق، ولقد قطعنا شوطا طويلا خلال ما يقرب من ثلاث سنوات من الاستكشاف وجمع العينات، ولكن لا يزال هناك الكثير للتحقيق فيه.