شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تفعيل تحذيرات المحتوى الحساس على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في iOS 17 وiPadOS 17، قدمت أبل تحذيرات بشأن المحتوى الحساس لمنع وصول الصور العارية غير المرغوب فيها والمحتوى المماثل إلى جهاز iPhone أو iPad، وفقًا لموقع macrumors.

مع تمكين تحذيرات المحتوى الحساس في iOS 17، يتم فحص الملفات ومقاطع الفيديو والصور الواردة على الجهاز وحظرها إذا كانت تحتوي على عُري، ويمكن تطبيق تعتيم الاشتراك على الصور في الرسائل وAirDrop وملصقات جهات الاتصال لتطبيق الهاتف ورسائل FaceTime وتطبيقات الطرف الثالث.

كيفية تمكين تحذيرات المحتوى الحساس باتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على الخصوصية والأمان.

3- قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق تحذير المحتوى الحساس.

4- اضغط على المفتاح الموجود بجوار تحذير المحتوى الحساس لتمكين الميزة.

مع تشغيل الميزة، سترى خيارات إضافية تسمح لك بتمكين تحذيرات المحتوى الحساس لخدمات معينة، بما في ذلك AirDrop وجهات الاتصال والرسائل ورسائل الفيديو.

لاحظ أن جميع أنواع العري يتم حظرها بواسطة نظام تشغيل Apple بشكل افتراضي عند تمكين الميزة، ولكن يمكن دائمًا عرض الوسائط الفردية من خلال الضغط على زر "إظهار".