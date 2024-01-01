تكنولوجيا: تعطل وظيفة جدولة الرسائل على خدمة رسائل جوجل للبعض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل دخول العام الجديد، لاحظ بعض مستخدمي رسائل جوجل أنهم لا يستطيعون جدولة الإرسال حتى عام 2024.

ففي الأيام الأخيرة من عام 2023، وجد بعض الأشخاص الذين يقومون بجدولة الرسائل، مثل “عام جديد سعيد“، أنهم لا يستطيعون القيام ذلك على خدمة رسائل جوجل.

تظهر هذه التواريخ المستقبلية في منتقي رسائل جوجل باللون الرمادي، على الرغم من أن 31 ديسمبر 2024 متاح كخيار إرسال جدول زمني لسبب ما.

وعند إدخال التاريخ يدويًا باستخدام لوحة المفاتيح، تظهر الرسالة “التاريخ مسموح به الآن” باللون الأحمر.

ومع ذلك، فعند استخدام الإعداد المسبق “غدًا، 8:00 صباحًا“، يتم حل المشكلة.

سيتعين علينا أن نرى ما إذا كانت هذه المشكلة ستظل قائمة مع عام 2024، في حين يجب استئناف التحديثات التجريبية في الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة العطلة لمعالجة هذه المشكلة.

جدير بالذكر ان هذه المشكلة لا تؤثر على تطبيقات أندرويد الأخرى، مثل Gmail.

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