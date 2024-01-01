تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هواتف Nova Y62 وNova Y62 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني عن سلسلة هواتف Huawei Nova Y62 في سوق جنوب إفريقيا، حيث تأتي هذه الإصدارات في الفئة المتوسطة بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتفي Nova Y62، وNova Y62 Plus بشاشة IPS LCD بحجم 6.52 إنش، وجودة عرض HD+، أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، كما تتميز الهواتف بأبعاد 20:9، ويدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج بثماني من الأنوية وسرعة 2.2GHz.

وتقدم هواوي هاتف Nova Y62 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، بينما يأتي إصدار Plus بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويتوفر كلا الهاتفين بسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتفين التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

أيضاً تدعم هواوي هاتفي Nova Y62، وNova Y62 Plus بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

ويأتي الهاتفين بكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro ولعمق التصوير.

كما تدعم هواوي سلسلة Nova Y62 بنظام تشغيل Android 12، وواجهة EMU 12، على أن يتضمن الهاتف خدمات هواوي، ويدعم اثنان من شرائح SIM، و4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n، وتقنية البلوتوث 5.1، مع GPS، ومنفذ USB C، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر هاتفي Nova Y62، وNova Y62 Plus باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود.

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