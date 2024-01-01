شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عادة استمرت 12 عاما.. لأول مرة أبل تتخلى عن اصدار أى جهاز iPad خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسرت شركة أبل تقليدًا حافظت عليه لمدة 12 عامًا، حيث لم تصدر أي أجهزة iPad جديدة في عام 2023 وهي المرة الأولى التي تختار فيها الشركة عدم إطلاق جهاز لوحي جديد خلال عام تقويمي كامل منذ تقديم خط الإنتاج، وفقاً لموقع macrumors.

منذ ظهوره لأول مرة في عام 2010، كان جهاز iPad منتجًا مهمًا لشركة Apple ورائدًا واضحًا في سوق الأجهزة اللوحية، حيث يصدر طرازًا جديدًا واحدًا على الأقل كل عام، في الآونة الأخيرة، أصدرت الشركة ما يصل إلى أربعة نماذج جديدة من iPad سنويًا، قبل عام 2023، كان عام 2009 هو العام الأخير الذي لم يتم فيه استخدام أجهزة iPad جديدة، وذلك ببساطة لأن خط الإنتاج لم يتم إطلاقه بعد.

تعتبر هذه الفجوة في إصدارات iPad الجديدة جديرة بالملاحظة بالنظر إلى تاريخ خط الإنتاج ويمكن أن تشير إلى لحظة تفكير حول اتجاه الجهاز. نظرًا لأن جهاز iPad أصبح أكثر تقدمًا وتم اعتماده على نطاق واسع، فقد تضاءلت الحاجة الملحة للترقيات المتكررة للعديد من العملاء المحتملين، وكان من الممكن أن يكون هذا التحول فى سلوك المستهلك قد دفع شركة Apple إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها الخاصة بالأجهزة اللوحية، مع التركيز على تحديثات الأجهزة الأكثر تأثيرًا والأقل تكرارًا.

هناك جانب آخر يجب مراعاته وهو الانتقادات التي واجهتها شركة Apple فيما يتعلق بالتعقيد المتزايد لمجموعة iPad والأسئلة حول اتجاه iPadOS من خلال أخذ إجازة لمدة عام من الإصدارات الجديدة، ربما تخطط شركة Apple لإعادة تشكيل أوضح بالهدف من المضي قدمًا.

تشير الشائعات وتوقعات المحللين إلى أن عام 2024 سيكون عامًا أكثر أهمية بالنسبة لمجموعة iPad، حيث من المتوقع أن يتلقى كل طراز، بما في ذلك iPad المبتدئ، وiPad mini، وiPad Air، وiPad Pro، تحديثًا للأجهزة.

ومع طرح طراز iPad Air مقاس 12.9 بوصة، قد يشهد عام 2024 إطلاق شركة Apple لستة طرازات iPad غير مسبوقة في سنة تقويمية واحدة، ومن المتوقع أن يقدم جهاز iPad Pro الرائد ما لا يقل عن اثنتي عشرة ميزة جديدة، بما في ذلك تقنية عرض OLED، وشريحة M3، وملحق لوحة مفاتيح جديد "يشبه الكمبيوتر المحمول".