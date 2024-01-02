شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يحدث أول كسوف كلى للشمس فى 2024؟ موعد ومكان رؤيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان العام الماضي عامًا لا يُنسى بالنسبة لراصدي السماء، حيث شهد المذنبات والعديد من الشهب والأضواء الشمالية الشديدة والكسوف الحلقي، فيما سيكون هذا العام أفضل مع حدوث كسوف كلي كامل – وهو أفضل نوع.

وبحسب موقع metro البريطاني، فمن المنتظر وقوع الحدث في 8 أبريل، ويمكن مراقبته من المكسيك أو الولايات المتحدة، حيث سيرسم الظل مسارًا من الغرب إلى الشرق، بدءًا من شمال المكسيك، ويسافر قطريًا عبر الولايات المتحدة وينتهي عند الطرف الشرقي لكندا.

وبحسب التقرير فإن أفضل المدن التي يمكنك مشاهدتها تشمل إنديانابوليس في ولاية إنديانا، وكليفلاند في أوهايو، وشلالات نياجرا في نيويورك - وهي مزيج رائع من مناظر الطبيعة، كما سيتم عرض كسوف جزئي للشمس في منطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ، مما يعني أنه يمكنك إضافة جزر البهاما وتاهيتي إلى القائمة.

كما حافة الكسوف الجزئي ستمر أيضًا على أيسلندا - وحتى في أقصى الشرق مثل أيرلندا.

ما الذي يسبب كسوف الشمس؟ ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، فيحجب نجمنا ويلقي بجزء من الكوكب في الظلام، مع ملاحظة أن هناك ما بين مرتين إلى خمسة كسوفات للشمس كل عام، لكنها لا تحدث دائمًا على الأرض ليراها الناس - ولا يحدث كسوف الشمس الكلي إلا كل 18 شهرًا تقريبًا.

ما هي الأنواع المختلفة لكسوف الشمس؟ كسوف الشمس الكلي: ويحدث عندما يمر القمر مباشرة بين الشمس والأرض، فيحجب وجه نجمنا تماما، وتصبح هالة الشمس مرئية حول ظل القمر، وستظلم السماء مثل الفجر أو الغسق.

كسوف الشمس الحلقي: يمر القمر مرة أخرى مباشرة بين الشمس والأرض، ولكن عند أو بالقرب من النقطة الأبعد عن الأرض، مما يعني أنه لا يحجب الشمس تمامًا، وهذا يخلق دائرة من الضوء حول القمر، يشار إليها غالبًا باسم "حلقة النار".

كسوف جزئي للشمس: يحدث عندما لا يكون القمر في محاذاة كاملة مع الشمس، بل يحجب جزءًا منه فقط ويشكل شكل هلال. سيتمكن الأشخاص الذين يعيشون على جانبي مسار الكسوف الكلي أو الحلقي للشمس من رؤية كسوف جزئي.