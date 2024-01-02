شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحديث التجريبى الأخير لـ Spotify يتسبب فى تعطل التطبيق على نظام Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان تطبيق Spotify الخاص بك يتعطل باستمرار على نظام Android مؤخرًا، فأنت لست وحدك، حيث يتسبب التحديث التجريبي الأخير لنسخة أندرويد من تطبيق Spotify في تعطل التطبيق قبل أن يتم فتحه بالكامل، وفقاً لموقع 9to5google.

في اليومين الماضيين، أصدرت Spotify تحديثًا لتطبيق Android الخاص بها مما تسبب في عدم تشغيل التطبيق تمامًا، تترك هذه المشكلة التطبيق غير قادر على الفتح، حيث يتعطل خلال ثانية أو ثانيتين من محاولة فتحه لأول مرة، على عكس المرة الأخيرة التى حدثت فيها مشكلة تعطل في التطبيق أيضًا.

ومع ذلك، يبدو أن المشكلة تقتصر فقط على آخر تحديث تجريبي لـ Spotify لنظام Android، الإصدار 8.9.2.169.

بدأنا رؤية المشكلة لأول مرة يوم السبت 30 ديسمبر، ولا تزال مستمرة حتى اليوم دون أي علامة على وجود تحديث لإصلاحها، ويؤكد المستخدمون على Twitter/X نفس الأمر، وأن خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها مثل إلغاء التثبيت وإعادة التثبيت لا تعمل.

من الناحية النظرية، يجب أن يعمل التحميل الجانبى لإصدار أقدم من تطبيق Spotify، ولكن المسار الأكثر أمانًا هو ترك برنامج Spotify التجريبى فى متجر Play، وإلغاء تثبيت التطبيق، ثم إعادة التثبيت باستخدام الإصدار الثابت، ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن أى عملية إلغاء للتثبيت ستعنى أن أى محتوى تم تنزيله للاستخدام دون اتصال بالإنترنت سيتم حذفه أيضًا.