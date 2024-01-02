شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق تتيح لمايكروسوفت تحدى جوجل وأبل فى سوق الأجهزة المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، إن أحد أكبر "أخطائه" هو خروج الشركة من أعمال الهواتف الذكية، مضيفًا أن الشركة ربما كانت قادرة على القيام بعمل أفضل، وقد وضعت الشركة الآن أنظارها مرة أخرى على قطاع الهاتف المحمول ولكن بطريقة مختلفة.

فيما يلي ثلاث طرق يمكن لشركة Microsoft أن تتحدى بها شركتي Apple وGoogle، وهما من الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية: صفقة مايكروسوفت مع Activision بقيمة 69 مليار دولار

لقد بذلت Microsoft جهودًا كبيرة لإتمام صفقتها مع Activision Blizzard King في مناطق وأسواق متعددة. وبموجب هذه الصفقة، تمتلك Microsoft اثنتين من أكثر الألعاب المحبوبة في نظام الأجهزة المحمولة – Candy Crush Saga وCall of Duty.

ويعد الأول أحد الأصول الأكثر قيمة للشركة، ويساهم بشكل كبير في إيرادات الهاتف المحمول لعام 2022 البالغة 3.5 مليار دولار. لقد حققت إيرادات بقيمة 721 مليون دولار، وحققت Call of Duty، التي توفر أيضًا فرصة للتوسع في قسم Xbox، 243 مليون دولار في عام 2022.

الشراكة لمتجر ألعاب الهاتف المحمولكما زودت صفقة Microsoft مع Activision الشركة بما يكفي من المحتوى الجذاب لتقدمه للمستخدمين. بينما تستعد الشركة بالفعل للألعاب السحابية، والتي هي حاليًا في مرحلة ناشئة – وتتطلع أيضًا إلى تقديم منافسة قوية لشركة Apple وGoogle عندما يتعلق الأمر بمتاجر التطبيقات.

لقد تحدثت الشركة بالفعل عن متجر تطبيقات بديل لمتجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play حيث يمكن للمستخدمين العثور على الألعاب والمحتويات الأخرى. قد يساعد هذا أيضًا في إجبار Google وApple على العمل على احتكارهما المزعوم الذي تتمتعان به في النظام البيئي للهواتف المحمولة.

استثمارات الذكاء الاصطناعيأعطى الذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft السبق في الصناعة للاستحواذ بسرعة على السوق الذي يطلق منتجاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ببطء وثبات. ومؤخرًا، قامت Microsoft بإعادة تسمية Bing Chat - أحد منتجات الذكاء الاصطناعي الناجحة لديها - إلى Copilot وأطلقت تطبيقات لكل من Android وiPhone. لا يزال Google Bard ليس لديه تطبيق مخصص حتى الآن.