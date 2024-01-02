شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تعنى الأشرطة الملونة فى تطبيق الطقس على iPhone؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى تطبيق Weather الخاص بشركة Apple إصلاحًا كبيرًا في التصميم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى عدد من الميزات التي تم جلبها من تطبيق الطقس الشهير Dark Sky، والذي استحوذت عليه Apple في عام 2020، وفقًا لموقع macrumors.

جعلت هذه الميزات واجهة تطبيق الطقس أكثر تفصيلاً ووسعت الأقسام الحالية لتشمل أشياء مثل خرائط الطقس وهطول الأمطار وضغط الهواء والمزيد.

أعادت Apple أيضًا تصميم توقعات الطقس لمدة 10 أيام لتشمل المزيد من المعلومات السريعة، وإذا كنت تتساءل عما تعنيه الأشرطة الأفقية، فهي ببساطة تقدم عرضًا لنطاق درجة الحرارة المحتمل على مدار كل يوم.

كلما زاد طول الشريط الأفقي لأي يوم، زادت درجة الحرارة المتغيرة خلال فترة الـ 24 يومًا، ويمكنك الحصول على فكرة أفضل عن ذلك عند النظر إلى درجة الحرارة اليوم في أعلى توقعات الطقس لمدة 10 أيام، النقطة البيضاء على الشريط هي المكان الذي تتناسب فيه درجة الحرارة الحالية مع النطاق المتوقع.

ماذا تعني ألوان نطاق درجة الحرارة؟

الأزرق الداكن: بارد للغاية (أقل من 0 درجة مئوية)

أزرق فاتح: بارد (0 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية)

الأخضر: بارد قليلاً (15 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية)

الأصفر: دافئ قليلاً (20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية)

البرتقالي: دافئ (25 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية)

الأحمر: حار للغاية (30 درجة مئوية وما فوق)

يمكن أيضًا العثور على وسيلة إيضاح لرموز الألوان هذه عند فتح خريطة مؤشر درجة الحرارة الخاصة بالموقع.

في تطبيق الطقس المتجدد من Apple، يمكنك أيضًا الاشتراك للحصول على إشعارات هطول الأمطار في الساعة التالية والتي ستنبهك عندما يهطل المطر أو الثلج أو البَرَد في الساعة التالية في موقعك الحالي، أو في موقع آخر أضفته إلى تطبيق الطقس.