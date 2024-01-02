شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز تقنيات قد تظهر في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان عام 2023 يدور حول الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة ثم المزيد من الذكاء الاصطناعي، من المحتمل جدًا أن يتشكل عام 2024 على نفس المنوال في مدينة التكنولوجيا، حيث قامت شركات التكنولوجيا الكبرى بملء ترسانتها بأدوات الذكاء الاصطناعي وستطلق العنان لها في عام 2024، لكنها لن تقتصر على الذكاء الاصطناعي مثل النظارات الذكية، فجميع سماعات الرأس ستحدث ضجة كبيرة في العام المقبل.

نظارات تكنولوجية من المؤكد أن النظارات الذكية ليست جديدة حقًا، لكن التحسينات المتوقعة في عام 2024 قد تجعلها شيئًا يجب الانتباه إليه، فهناك إطارات Amazon Echo Frames التي تتمتع بقوة Alexa، بينما كانت شراكة Meta مع Ray-Ban قوية، وتحتوي Ray-Bans على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل تتيح لك التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، كما يمكنك إجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى والقيام بالمزيد باستخدام النظارات فقط.

أدوات اللياقة البدنية: حلقة واحدة لمراقبة كل شيء حلقات اللياقة البدنية أو Fitness rings هي التطور التالي للتكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث تتخلص من سوار المعصم ولا تزال تتمتع بالقدرة على تتبع كل خطوة، وقفز، واهتزاز، ميزات مثل إجراءات التمرين المخصصة ومراقبة النوم وغير ذلك الكثير، لقد ألقى كبار الشخصيات المحلية مثل Noise و Boat قبعتهم بالفعل في الحلبة (التورية غير مقصودة) ويمكننا أن نرى حلقات اللياقة البدنية تصبح مشهدًا شائعًا في عام 2024.

نهاية كلمات المرور؟ نعم، قد يكون عام 2024 هو العام الذي تقول فيه أخيرًا وداعًا لكلمة المرور المثيرة للغضب دائمًا، لقد قدمت Google بالفعل مفاتيح المرور كما فعلت Apple، إنها مسألة وقت قبل أن تتبنى التطبيقات ومواقع الويب والخدمات الأخرى كلمات مرور، وقد حان الوقت لتذكر هذا الحرف الخاص، والرمز، والأحرف الكبيرة، والصغيرة، وأكثر من 8 أحرف وما إلى ذلك، وهو أمر مرهق مع كل تطبيق تقوم بتنزيله.

الأجهزة القابلة للارتداء سيصل منتج Apple الكبير التالي – Vision Pro – في أوائل عام 2024 ومن المقرر أن يستهل عصرًا جديدًا من الحوسبة، وسواء احتضنتها "الجماهير" أم لا، فهو أمر ثانوي، لكن يمكنك ضمان وصول العشرات من المنتجات المقلدة الصينية، وقد ينتهي الأمر بجعل سماعات الرأس أكثر انتشارًا.

ومن المقرر أيضًا أن تخضع سماعة الرأس Meta's Quest إلى إصلاح شامل في عام 2024 وذلك أيضًا لأنها تواجه ضغوطًا هائلة من Apple Vision Pro، إن سعر Vision Pro باهظ الثمن – 3499 دولارًا – وسيتم توفيره في البداية في الولايات المتحدة فقط ولكن تأثيره سيكون قريبًا في جميع أنحاء العالم على مستويات متعددة.

مزيد من الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لم يعد مادة لأفلام الخيال العلمي، ففي عام 2024، سينتهي الفيروس من التسلل إلى حياتنا في كل مناحي الحياة تقريبًا، ربما كان عام 2023 مجرد مقطع دعائي، ومن المقرر إصدار الفيلم الكامل في عام 2024.

كما ان تحويل النص إلى فيديو هو القفزة الكبيرة التي سيحققها الذكاء الاصطناعي في عام 2024، ChatGPT، Bard، Grok (نعم، احترس من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Elon Musk) ونحن سيشهد المزيد من الخطوات الكبيرة في عام 2024، وسيكون الذكاء الاصطناعي هو الملحن الذي سيصوغ الموسيقى التصويرية لصناعة التكنولوجيا في عام 2024