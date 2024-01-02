تكنولوجيا: تفاصيل سعة البطارية في Xiaomi Pad 7 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق Xiaomi Pad 7 Pro في وقت لاحق هذا العام، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل سعة البطارية وقدرة الشحن في هذا الإصدار.

أشارت التقارير السابقة إلى خطط شاومي للإعلان عن Xiaomi 14 Ultra في الربع الثاني من 2024، على أن يتم الكشف عن أجهزة Xiaomi Pad 7 وPad 7 Pro خلال الحدث.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول سعة البطارية وقدرة الشحن في جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي عبر “GSMChina”.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن يضم جهاز Xiaomi Pad 7 Pro بطارية بقدرة 10000 mAh، كما يدعم الجهاز اللوحي تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، لذا يأتي الإصدار الجديد بترقية عن جهاز Xiaomi Pad 6 Pro الذي تميز بقدرة بطارية 8600 mAh ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن جهاز Xiaomi Pad 7 Pro يضم شاشة LCD بحجم 10 إنش، والتي تدعم دقة عرض 1480 في 2367 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ومن المتوقع أن يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بواجهة HyperOS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الجهاز يضم 4 من المكبرات الصوتية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية.

المصدر

اعلان





