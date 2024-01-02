شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حافظ على أمان واتساب: 10 نصائح لتجنب عمليات الاحتيال عبر تطبيق الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب منصة مراسلة شائعة يستخدمها المليارات في جميع أنحاء العالم، ولكنها ليست محصنة ضد عمليات الاحتيال، وغالبًا ما يستهدف المحتالون المستخدمين المطمئنين من خلال أساليب مختلفة لسرقة المعلومات الشخصية أو الأموال أو حتى نشر البرامج الضارة، فيما يلي بعض النصائح الأساسية للبقاء آمنًا على واتساب وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال:

1. كن حذرًا من الأرقام غير المألوفة: لا ترد على الرسائل الواردة من أرقام مجهولة، خاصة تلك التي لها بادئات دولية أو أرقام تبدو مشبوهة، إذا تلقيت رسالة من شخص لا تعرفه، فتابع بحذر.

2. احذر من محاولات التصيد الاحتيالي: غالبًا ما يرسل المحتالون رسائل متخفية في صورة شركات أو مؤسسات شرعية، مثل البنوك أو خدمات التوصيل أو حتى الوكالات الحكومية، قد يستخدمون الشعارات واللغة ذات المظهر الرسمي والإلحاح لخداعك للنقر على الروابط الضارة أو مشاركة المعلومات الشخصية، تحقق دائمًا جيدًا من تفاصيل المرسل ومن شرعية الرسالة قبل اتخاذ أي إجراء.

3. فكر قبل النقر: لا تنقر أبدًا على الروابط أو المرفقات المشبوهة في رسائل واتساب، حتى لو كانت واردة من شخص تعرفه، يمكن لهذه الروابط تنزيل برامج ضارة على جهازك أو توجيهك إلى مواقع التصيد الاحتيالي المصممة لسرقة معلوماتك.

4. كن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الشخصية: لا تشارك معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو تفاصيل الحساب البنكي أو أرقام بطاقة الائتمان عبر تطبيق واتساب، يمكن للمحتالين استخدام هذه المعلومات لسرقة أموالك أو هويتك.

5. لا تقع فريسة للوعود بالمال أو المكافآت السريعة: إذا وعدك شخص ما بأموال أو مكافآت سهلة مقابل شيء ما، فمن المحتمل أن يكون ذلك عملية احتيال، كن حذرًا من الرسائل التي تعرض فرصًا استثمارية أو أرباح اليانصيب أو غيرها من الصفقات "الرائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".

6. استخدم المصادقة الثنائية: قم بتمكين المصادقة الثنائية على حساب واتساب الخاص بك لإضافة طبقة إضافية من الأمان، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى إدخال الرمز الذي تم إرساله إلى هاتفك بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حسابك.

7. الإبلاغ عن نشاط مشبوه: إذا تلقيت رسالة مشبوهة أو واجهت محاولة احتيال، فأبلغ واتساب عنها على الفور.

8. حافظ على تحديث تطبيق واتساب الخاص بك: تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب للاستفادة من أحدث ميزات الأمان وإصلاحات الأخطاء.

9. ثقف نفسك: ابق على اطلاع بأحدث عمليات الاحتيال على واتساب من خلال قراءة المقالات الإخبارية ومنشورات المدونة، كلما عرفت المزيد عن الأساليب التي يستخدمها المحتالون، أصبحت مجهزًا بشكل أفضل لحماية نفسك.

10. ثق بحدسك: إذا كان هناك شيء يشعرك بالانزعاج تجاه رسالة أو شخص تتحدث معه عبر تطبيق واتساب، فثق بحدسك ولا تشارك، من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من أن تكون آسفًا.