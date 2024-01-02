شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حفظ موقع ركن السيارة باستخدام Android Auto والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل Android Auto، الواجهة الداخلية للسيارة من Google، تحسين تجربة القيادة من خلال مجموعة من الميزات سهلة الاستخدام، حيث أضافت الشركة مؤخرًا إمكانية حفظ موقع ركن سيارتك بسهولة لمساعدة المستخدمين في العثور بسهولة على مكان ركن سيارتك. كيف تعمل الميزة؟ ومع الميزة الجديدة، يطالب Android Auto الآن المستخدمين بحفظ موقع ركن سياراتهم في خرائط Google عند الوصول إلى الوجهة، وتبدو هذه الميزة بسيطة، حال مواقف السيارات المعقدة مثل مراكز التسوق أو مواقف السيارات المجتمعية، ويطالب Android Auto المستخدمين بتبديل Save Parking جديد على الشاشة، ويؤدي النقر عليه إلى حفظ موقع وقوف السيارات. كيفية استخدام ميزة توفير مكان ركن السيارة في Androud Auto 1. قم بتوصيل هاتفك الذكيسواء اخترت اتصالاً سلكيًا أو لاسلكيًا، قم بربط هاتفك الذكي بنظام Android Auto. يؤدي هذا إلى إنشاء جسر بين جهازك والواجهة داخل السيارة، مما يفتح مجموعة من الميزات لتحسين تجربة القيادة الخاصة بك. كيفية استخدام ميزة توفير مكان ركن السيارة في Androud Auto 1. قم بتوصيل هاتفك الذكيسواء اخترت اتصالاً سلكيًا أو لاسلكيًا، قم بربط هاتفك الذكي بنظام Android Auto. يؤدي هذا إلى إنشاء جسر بين جهازك والواجهة داخل السيارة، مما يفتح مجموعة من الميزات لتحسين تجربة القيادة الخاصة بك.

2. استخدم خرائط جوجل للملاحةقم بتشغيل خرائط Google ضمن واجهة Android Auto. يوفر لك هذا المزيج القوي إمكانية التنقل في الوقت الفعلي، مما يضمن وصولك إلى وجهتك بكفاءة. يُسهّل تصميم Android Auto البديهي التفاعل مع الخرائط دون تشتيت الانتباه.

3. قم بالقيادة إلى وجهتكانطلق على الطريق بثقة حيث يرشدك Android Auto إلى وجهتك من خلال واجهة خرائط Google. استمتع بالاتجاهات خطوة بخطوة وتحديثات حركة المرور والميزات المفيدة الأخرى المصممة لتجربة قيادة سلسة.

4. ابحث عن مكان مناسب لوقوف السياراتعند الوصول إلى وجهتك، استخدم واجهة Android Auto البديهية لتحديد مكان مناسب لوقوف السيارات. سواء كنت تستكشف مدينة مزدحمة أو حيًا هادئًا، يصبح العثور على موقف للسيارات مهمة خالية من المتاعب.

5. حفظ موقع وقوف السيارات مع التبديلأثناء ركن السيارة، يتوقع Android Auto احتياجاتك. يظهر مفتاح تبديل Save Parking المناسب تلقائيًا على الشاشة. تلغي هذه الميزة المدروسة الحاجة إلى التدخل اليدوي، مما يضمن أن حفظ موقع ركن سيارتك أمر بسيط لا يتطلب سوى نقرة واحدة.

6. ببساطة قم بالتبديل للحفظعندما تكون سيارتك متوقفة بأمان، كل ما يتطلبه الأمر هو التبديل السريع للمفتاح الموجود على شاشة Android Auto لحفظ موقع ركن سيارتك. يؤدي هذا الإجراء إلى قيام النظام بتسجيل النقطة، حتى تتمكن من استعادتها دون عناء عند الحاجة.

استرداد مكان وقوف السيارات الخاص بكعندما يحين وقت تحديد موقع سيارتك، افتح خرائط Google وابحث عن دبوس ركن السيارة الأصفر المميز. يعمل هذا المؤشر المرئي، بالإضافة إلى الموقع المحفوظ، على تبسيط عملية العثور على سيارتك المتوقفة.