شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح للمستخدمين قريبا البحث عن الآخرين بدون رقم هاتف على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالبحث عن الآخرين على المنصة من خلال أسماء المستخدمين الخاصة بهم، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، الميزة الجديدة قيد التطوير حاليًا لتطبيق WhatsApp Web، ومن المتوقع أن يتم طرحها لمستخدمي الهاتف المحمول أيضًا في التحديث المستقبلي.

وقد تم توفير الميزة مسبقًا لبعض المستخدمين للاختبار على تطبيق Android الخاص بها، وبمجرد توفره، سيتمكن المستخدمون من البحث عن مستخدمين آخرين عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهاتف أو الاسم.

وقال تقرير صادر عن WABetainfo: "سيكون من الممكن البحث عن المستخدمين عن طريق إدخال اسم المستخدم الخاص بهم في شريط البحث، في التحديث المستقبلي لعميل الويب".

وأضافت: "ستعمل ميزة البحث المستندة إلى اسم المستخدم على تحسين تجربة المستخدم من خلال القضاء على الحاجة إلى أرقام الهواتف، وتوفير طريقة مريحة واعية بالخصوصية للمستخدمين لاكتشاف الآخرين والتواصل معهم داخل نظام WhatsApp البيئي".



الميزة متوفرة على تيليجرام الميزة متوفرة على تيليجرام

تشبه ميزة البحث المستندة إلى اسم المستخدم ميزة متوفرة بالفعل على Telegram، وهو تطبيق مراسلة منافس، وسيؤدي هذا إلى تسهيل التواصل مع الأشخاص الذين تعرفهم دون الحاجة إلى مشاركة رقم هاتفك معهم، وهو تحسين كبير لخصوصية تطبيق المراسلة، والذي تعرض لانتقادات منذ فترة طويلة لأنه يطلب من المستخدمين التخلي عن معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بهم من أجل الاتصال، مع الآخرين.



مميزات واتس اب أخرى مميزات واتس اب أخرى

يقال أيضًا أن WhatsApp يعمل على العديد من الميزات الأخرى، بما في ذلك الميزة التي ستسمح للمستخدمين بإنشاء أسماء مستخدمين من تطبيق WhatsApp Web وميزة ستسمح للمستخدمين بتغيير اسم مستخدم WhatsApp الخاص بهم في أي وقت. تعد هذه الميزات الجديدة جزءًا من جهود WhatsApp لجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر تركيزًا على الخصوصية.