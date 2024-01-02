شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ"تليجرام" يوفر مميزات جديدة.. القائمة الكاملة للخواص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Telegram، منافسة WhatsApp، تحديثًا جديدًا لمستخدميها، حيث يضيف التحديث الجديد مكالمات محسنة بتصميم جديد ملون يستخدم كمية أقل من بطارية هاتفك، وتأثير جديد عند حذف الرسائل، وفيما يلي جميع الميزات الجديدة والمحسنة القادمة إلى Telegram:

- مكالمات مطورة يوفر التحديث الأخير واجهة مُعاد تصميمها للمكالمات، حيث أضاف تطبيق المراسلة المستند إلى السحابة رسومًا متحركة وخلفيات جديدة تتغير ديناميكيًا بناءً على حالة المكالمة: رنين أو نشط أو منتهٍ، وتتطلب الواجهة الجديدة موارد أقل من ذي قبل، مما يعني أنها توفر عمر البطارية وتعمل بشكل أفضل على الأجهزة القديمة.

تأثير جديد عند حذف الرسائل أضاف في الشهر الماضي رسمًا متحركًا تجريبيًا للتبخير على نظام التشغيل iOS للرسائل المحذوفة تلقائيًا، هذه الرسوم المتحركة الرائعة (والموفرة للطاقة) متاحة الآن على كل من iOS وAndroid ويتم تشغيلها كلما قمت بحذف أي رسالة.

مزيد من ردود الفعل تعمل منصة البوتات المجانية الخاصة بـ Telegram على تمكين المطورين من دمج الخدمات المتنوعة بسلاسة في نظام Telegram البيئي، ويشمل ذلك نطاقًا واسعًا، بدءًا من روبوتات الدردشة الأساسية وحتى التطبيقات المصغرة القوية القادرة على العمل كبدائل لمواقع الويب بأكملها.

ويقدم التحديث الأخير عددًا لا يحصى من الميزات، مما يمكّن الروبوتات من الرد على الرسائل، والإشراف على ردود الفعل، والاقتباسات، والروابط، بالإضافة إلى إرسال ردود على محادثات أو مواضيع مختلفة، من بين وظائف أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، مع هذا التحديث الأخير، تكتسب الروبوتات القدرة على الوصول إلى المعلومات حول الهدايا والتعزيزات داخل القنوات التي تمتلك فيها امتيازات إدارية.