شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوبر يرد على طلب ماسك لنشر محتواه على X: خيار غير مربح لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اليوتيوبر MrBeast، أشهر مستخدمي YouTube على مستوى العالم، ردًا قاطعًا على طلب إيلون ماسك بنشر محتواه مباشرة على X، حيث كتب MrBeast، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، على موقع X: "لقد قمت بالتحميل، اذهب للمشاهدة"، ثم رد أحد المستخدمين بمطالبة Beast "بالتحميل على منصة X أيضًا"، وانضم ماسك، بصفته صاحب X، إلى المحادثة، وكتب: "نعم".

وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، فإنه ردًا على ذلك، كتب MrBeast: "تكلف مقاطع الفيديو الخاصة بي الملايين، وحتى لو حصلت على مليار مشاهدة على X، فلن يتم تمويل جزء منها"، ويشمل حساب MrBeast حوالي 225 مليون مشترك على YouTube و25 مليون متابع على X.

وكانت بدأت X برنامج مشاركة إيرادات الإعلانات العام الماضي، في ذلك الوقت، قال ماسك إن المجموعة الأولى من المدفوعات لمنشئي المحتوى بلغت 5 ملايين دولار، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن دفعات كبيرة.

ومع ذلك، في أغسطس، كشف KSI، أحد مستخدمي YouTube الذين لديهم أكثر من 24 مليون مشترك على قناته، أنه حقق 1590 دولارًا فقط في الشهر على X.

في مقابلة مع رولينج ستون في عام 2022، قال MrBeast إن مقاطع الفيديو الخاصة به غالبًا ما تكلف إنتاجها حوالى مليون دولار.

أضاف: "يمكنني أن أقوم بعمل مقاطع فيديو أرخص"، موضحا "لكنني لا أريد ذلك. أريد أن أدفع الحدود لتصبح أكبر وأكبر."

ومع ذلك، يبدو " ماسك " حريصًا على إشراك MrBeast، حيث إنه في العام الماضي، دافع علنًا عن مستخدم YouTube بعد تعرضه لانتقادات بسبب إنشاء "إباحية ملهمة" من خلال مقطع الفيديو خاص به، وجاء الآن الرد القاطع والمباشر لهذا المستخدم الذى لا يريد النشر على منصة X رغم استغلاله لها في الترويج عن محتواه على يوتيوب.