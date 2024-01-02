شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يحظر أكثر من 71 ألف حساب فى الهند خلال شهر واحد.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 2023 تصدرت حالات الاحتيال عبر الإنترنت الكثير من العناوين الرئيسية، وفى معظم هذه الحالات اتصل المحتالون بضحاياهم باستخدام تطبيق واتساب، ووصلت حالات الاحتيال إلى مستويات عالية لدرجة أنه حتى الحكومة الهندية اضطرت إلى التدخل ومطالبة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفقًا لأحدث التقارير، حظر واتساب أكثر من 71 ألف حساب في الهند في شهر نوفمبر 2023، وفقا لتقرير indiatoday.

ويشير التقرير إلى أنه التزامًا بقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021، كشفت منصة واتساب أنها فرضت حظرًا قياسيًا على أكثر من 71 ألف حساب مشكوك فيه في الهند طوال نوفمبر 2023 ، وخلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، قامت الشركة بشكل استباقي بحظر 19,54,000 حساب حتى قبل تلقي أي تقارير من المستخدمين، كما هو مفصل في تقرير الامتثال الشهري الخاص بها.

وأضاف التقرير أنه نظرًا لكونه منصة المراسلة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 500 مليون في الهند، فقد تعامل واتساب مع 8841 تقرير شكوى خلال شهر نوفمبر، ويشير مصطلح "الحسابات المتخذة" إلى الحالات التي اتخذ فيها واتساب إجراءات تصحيحية بناءً على هذه التقارير، وقد يتضمن ذلك إما حظر حساب أو إعادة حساب محظور مسبقًا نتيجة للإجراء المتخذ.

كما شارك تقرير سلامة مستخدم واتساب أيضًا رؤى حول شكاوى المستخدمين الواردة، إلى جانب الإجراءات المقابلة التي اتخذتها المنصة، بالإضافة إلى ذلك فقد حددت الإجراءات الوقائية الخاصة بـ واتساب والتي تهدف إلى الحد من إساءة الاستخدام على نظامها الأساسى ، ووفقًا لهذه الجهود أنشأ المركز لجنة الاستئناف للتظلمات (GAC) لمعالجة المخاوف التي أثارها الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الهنود فيما يتعلق بالمحتوى والقضايا الأخرى.

وستتعامل اللجنة المنشأة حديثًا مع الطعون المقدمة من المستخدمين الذين يطعنون في القرارات التي تتخذها منصات التواصل الاجتماعي، وشدد واتساب أيضًا على التزامه بمنع ومكافحة إساءة الاستخدام.

وتعتمد الشركة على فريق متخصص من المحترفين، بما في ذلك المهندسين وعلماء البيانات والمحللين والباحثين والخبراء في مجال إنفاذ القانون والسلامة عبر الإنترنت وتطوير التكنولوجيا للإشراف على هذه الجهود وتعزيزها.

وفي ملاحظة ذات صلة، سيشهد هذا العام تغييرًا كبيرًا لمستخدمي واتساب على نظام Android، حيث لن يتمكنوا بعد الآن من عمل نسخة احتياطية لمحادثاتهم مجانًا.

ولسنوات ، زودت جوجل المستخدمين بسهولة النسخ الاحتياطي لمحادثاتهم على واتساب على Google Drive دون المساس بمساحة البيانات المجانية البالغة 15 جيجابايت، لكن كل ذلك على وشك أن يتغير هذا العام.

وتم الإعلان سابقًا أنه في النصف الأول من هذا العام، ستبدأ النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب في المساهمة في حدود تخزين Google Drive للمستخدمين، مما يؤثر على أولئك الذين يعتمدون على الحصة المجانية البالغة 15 جيجابايت.

ويعني هذا التغيير أن الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على Google Drive لحماية ذكرياتهم ومحادثاتهم القيمة سيحتاجون الآن إلى التفكير في الاستثمار في مساحة تخزين إضافية من خلال WhatsApp مع Google One.

وتعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على مواءمة ممارسات Android مع قيود التخزين الموجودة بالفعل في iCloud الخاص بـ iPhone، ويقدم Google One، وهو المصطلح الذي يشير إلى خطط الاشتراك المرتبطة بـ Google Drive، ثلاث خطط رئيسية على أساس شهري أو سنوي.