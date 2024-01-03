شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحتل الصدارة فى معالجة المشكلات الأمنية بمنصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل بمعالجة نقاط الضعف الحرجة عبر منصاتهم، وبينما احتلت شركة جوجل الصدارة بإصلاح 100 عيب، جاءت مايكروسوفت في المركز الثاني بـ 30 وشركة أبل بـ 12.

وفقًا لتقرير صادر عن Wired، قامت جوجل بتصحيح ما يقرب من 100 مشكلة أمنية، بما في ذلك عيبين خطيرين في إطار العمل، حيث كان من الممكن أن يسمح أخطرها للمهاجمين عن بعد بتصعيد امتيازاتهم دون الحاجة إلى أي أذونات إضافية.

من المحتمل أن تسمح هذه الثغرة الأمنية للمهاجم بالتحكم الكامل في الجهاز المتأثر، لكن جوجل تحث المستخدمين على تحديث أجهزتهم في أسرع وقت ممكن.

وأصدرت مايكروسوفت أيضًا حزمة تصحيحات مهمة لشهر ديسمبر، لمعالجة أكثر من 30 نقطة ضعف، بما في ذلك العديد من عيوب تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد (RCE).

من الممكن أن تسمح إحدى هذه الثغرات الأمنية عالية التأثير للمهاجمين بخداع المستخدمين للوصول إلى الروابط أو البرامج أو الملفات الضارة، مما قد يعرض أنظمتهم للخطر.

وفي الوقت نفسه، أصدرت شركة آبل نظام التشغيل iOS 17.2، وهو تحديث رئيسي يعالج 12 نقطة ضعف. من المحتمل أن يتم استغلال إحدى هذه الثغرة الأمنية من خلال محرك متصفح WebKit لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة.

حددت شركة آبل أيضًا عيبًا منفصلاً في Kernel الخاص بجهاز آيفون والذي قد يسمح للتطبيقات بتجاوز صناديق الحماية الخاصة بها والحصول على امتيازات متزايدة.

وفي هذا الإطار ينصح المستخدمين بالتحديث إلى iOS 17.2 لمعالجة هذه المخاطر، حيث تؤكد تحديثات التصحيح لشهر ديسمبر على أهمية تحديث البرامج، ويعني هذا بشكل أساسي أنه يجب على المستخدمين أن يكونوا سريعين في تثبيت التحديثات المتاحة حيث يقللون من مخاطر استغلال المهاجمين لنقاط الضعف لأغراض ضارة، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأنظمة الأساسية المستخدمة على نطاق واسع مثل Android وWindows وiOS، حيث يمكن أن يكون للثغرات الأمنية تأثير كبير على عدد كبير من المستخدمين.